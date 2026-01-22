#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
506.7
593.14
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
506.7
593.14
6.53
Общество

Был уверен, что трезв, но лишился прав – тревожный тренд на дорогах Алматы

кумыс, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 13:24 Фото: wikimedia
"Не пил алкоголь – пил кумыс". С этой фразы все чаще начинаются объяснения водителей, задержанных за управление автомобилем в состоянии опьянения. В прокуратуре Медеуского района рассказали, что по итогам 2025 года за пьяное вождение в городе наказан 2 801 водитель, сообщает Zakon.kz.

Причем в более чем 120 случаях задержанные утверждали, что употребляли не алкоголь, а "национальный напиток" – кумыс или бал кумыс.

"Прокуратура города Алматы разъясняет: название напитка не имеет юридического значения. Кумыс – это продукт естественного брожения. В процессе его приготовления образуется этиловый спирт, который и фиксируется при медицинском освидетельствовании. Именно наличие алкоголя в организме водителя является основанием для привлечения к ответственности, а не происхождение или культурная ценность напитка. Законодательство Казахстана прямо относит к алкогольной продукции любые напитки, содержащие этиловый спирт, независимо от способа его получения. Поэтому ссылка на "национальный продукт" не освобождает от ответственности и не является смягчающим обстоятельством", – указывают в надзорном органе.

Там подчеркивают: важно понимать, что речь идет не о традициях и не о культуре, а о безопасности на дорогах.

"Управление транспортным средством после употребления алкогольсодержащих напитков – это повышенный риск для жизни и здоровья как самого водителя, так и других участников дорожного движения", – предупредили в прокуратуре.

Там резюмировали, что кумыс за рулем – не оправдание, а распространенное заблуждение, которое может обернуться лишением водительских прав и иными правовыми последствиями.

Ранее депутат рассказал о минусах существующей в Казахстане системы проверки водителей на степень опьянения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
В Алматы водителя грузовика лишили прав и арестовали: причину назвали в ДП
09:33, 24 сентября 2025
В Алматы водителя грузовика лишили прав и арестовали: причину назвали в ДП
Погоня, авария и 4 года тюрьмы: пьяный водитель без прав устроил беспредел в Астане
09:47, 25 июля 2025
Погоня, авария и 4 года тюрьмы: пьяный водитель без прав устроил беспредел в Астане
Остановили за полис, а нашли больше: алматинец лишился дорогой иномарки после поездки к наркологам
10:16, 08 декабря 2025
Остановили за полис, а нашли больше: алматинец лишился дорогой иномарки после поездки к наркологам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: