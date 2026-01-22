Был уверен, что трезв, но лишился прав – тревожный тренд на дорогах Алматы

"Не пил алкоголь – пил кумыс". С этой фразы все чаще начинаются объяснения водителей, задержанных за управление автомобилем в состоянии опьянения. В прокуратуре Медеуского района рассказали, что по итогам 2025 года за пьяное вождение в городе наказан 2 801 водитель, сообщает Zakon.kz.

Причем в более чем 120 случаях задержанные утверждали, что употребляли не алкоголь, а "национальный напиток" – кумыс или бал кумыс.



"Прокуратура города Алматы разъясняет: название напитка не имеет юридического значения. Кумыс – это продукт естественного брожения. В процессе его приготовления образуется этиловый спирт, который и фиксируется при медицинском освидетельствовании. Именно наличие алкоголя в организме водителя является основанием для привлечения к ответственности, а не происхождение или культурная ценность напитка. Законодательство Казахстана прямо относит к алкогольной продукции любые напитки, содержащие этиловый спирт, независимо от способа его получения. Поэтому ссылка на "национальный продукт" не освобождает от ответственности и не является смягчающим обстоятельством", – указывают в надзорном органе.

Там подчеркивают: важно понимать, что речь идет не о традициях и не о культуре, а о безопасности на дорогах.

"Управление транспортным средством после употребления алкогольсодержащих напитков – это повышенный риск для жизни и здоровья как самого водителя, так и других участников дорожного движения", – предупредили в прокуратуре.

Там резюмировали, что кумыс за рулем – не оправдание, а распространенное заблуждение, которое может обернуться лишением водительских прав и иными правовыми последствиями.

Ранее депутат рассказал о минусах существующей в Казахстане системы проверки водителей на степень опьянения.