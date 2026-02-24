В КТЖ обсудили поправки в Конституцию и их влияние на социальные гарантии

В центральном аппарате АО "НК "Қазақстан темір жолы" состоялась встреча руководства компании и трудового коллектива с членами столичного штаба Общенациональной коалиции "За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!", депутатами Парламента и общественными деятелями.

Благодаря средствам видеоконференцсвязи в мероприятии в режиме онлайн также приняли участие представители всех регионов, филиалов и структурных подразделений КТЖ.

Фото: пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"

В мероприятии приняли участие руководитель штаба коалиции по городу Астане Ерлан Каналимов, исполнительный секретарь Астанинского городского филиала партии AMANAT и заместитель руководителя штаба коалиции Мухаммед Болысбек, депутат Сената Парламента РК Андрей Лукин, депутат Мажилиса Парламента РК Снежанна Имашева, главный консультант Аппарата Сената Парламента РК Диас Кожаев, общественный активист Еркебұлан Кулбасов и руководитель штаба коалиции по району Есиль Санира Жусупова.

Фото: пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"

Основной целью встречи стало разъяснение ключевых положений обновленной Конституции и обсуждение значимости предстоящего республиканского референдума.

Председатель правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Талгат Алдыбергенов подчеркнул, что предстоящий 15 марта 2026 года республиканский референдум станет историческим выбором вектора развития страны, который обеспечит стабильность и усиление социальных гарантий для каждого работника стальной магистрали.

Фото: пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"

Участники встречи подробно остановились на сути предлагаемых поправок, направленных на построение справедливого и прогрессивного общества, а также на укрепление демократических институтов в стране.

Фото: пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"

Спикеры отметили, что конституционная реформа является важным шагом в политической модернизации Казахстана и требует осознанного участия каждого гражданина. В ходе беседы железнодорожники получили исчерпывающую информацию о том, как изменения в Основном законе отразятся на социальной защите граждан и правовой системе государства.