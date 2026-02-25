#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
501.26
590.38
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
501.26
590.38
6.54
События

О важности зимних Азиатских игр в Алматы высказался президент

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2026 15:30 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, в чем важность предстоящих в 2029 году зимних Азиатских игр в Алматы, сообщает Zakon.kz.

На встрече 25 февраля 2026 года с чемпионом ХХV зимних Олимпийских игр Михаилом Шайдоровым он напомнил, что через два года наши атлеты поедут на летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе.

"Перед министерством, Национальным олимпийским комитетом, федерациями стоит задача проявить коллегиальный стиль работы, обеспечить эффективную поддержку членов сборной команды. Особое внимание нужно уделить подготовке к зимним Азиатским играм 2029 года, которые пройдут в Алматы. Игры должны быть организованы на самом высоком уровне. Это очень важное событие, которое придаст новый импульс развитию спорта в Казахстане с ощутимым эффектом для нашей экономики и сферы туризма", – приводит Акорда слова главы государства.

На встрече с казахстанскими спортсменами Касым-Жомарт Токаев наградил орденами Михаила Шайдорова, тренера-консультанта Алексея Урманова, главного тренера национальной сборной команды по фигурному катанию Асем Касанову и других.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
"Азиатский Газопровод" представил технологические инициативы на встрече в Алматы
19:49, 25 февраля 2026
"Азиатский Газопровод" представил технологические инициативы на встрече в Алматы
Зимние Азиатские игры-2029 пройдут в Алматы
19:34, 05 февраля 2026
Зимние Азиатские игры-2029 пройдут в Алматы
Президент высказался о важности личности Ходжи Ахмеда Яссауи
11:51, 17 июня 2023
Президент высказался о важности личности Ходжи Ахмеда Яссауи
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Теренс Кроуфорд назвал договорным бой Майка Тайсона и Джейка Пола
02:18, 26 февраля 2026
Теренс Кроуфорд назвал договорным бой Майка Тайсона и Джейка Пола
Виталий Жуковский подтвердил уход из "Атырау"
01:53, 26 февраля 2026
Виталий Жуковский подтвердил уход из "Атырау"
Названа стоимость турнира UFC в Белом доме
01:23, 26 февраля 2026
Названа стоимость турнира UFC в Белом доме
Легенда UFC высказался о рекорде Хабиба Нурмагомедова в ММА
00:45, 26 февраля 2026
Легенда UFC высказался о рекорде Хабиба Нурмагомедова в ММА
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: