О важности зимних Азиатских игр в Алматы высказался президент

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, в чем важность предстоящих в 2029 году зимних Азиатских игр в Алматы, сообщает Zakon.kz.

На встрече 25 февраля 2026 года с чемпионом ХХV зимних Олимпийских игр Михаилом Шайдоровым он напомнил, что через два года наши атлеты поедут на летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе.

"Перед министерством, Национальным олимпийским комитетом, федерациями стоит задача проявить коллегиальный стиль работы, обеспечить эффективную поддержку членов сборной команды. Особое внимание нужно уделить подготовке к зимним Азиатским играм 2029 года, которые пройдут в Алматы. Игры должны быть организованы на самом высоком уровне. Это очень важное событие, которое придаст новый импульс развитию спорта в Казахстане с ощутимым эффектом для нашей экономики и сферы туризма", – приводит Акорда слова главы государства.

На встрече с казахстанскими спортсменами Касым-Жомарт Токаев наградил орденами Михаила Шайдорова, тренера-консультанта Алексея Урманова, главного тренера национальной сборной команды по фигурному катанию Асем Касанову и других.