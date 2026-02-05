#Казахстан в сравнении
Зимние Азиатские игры-2029 пройдут в Алматы

В Милане президент Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин и глава Олимпийского совета Азии Его Высочество шейх Джоан бин Хамад Аль-Тани подписали документ, согласно которому Алматы примет зимние Азиатские игры-2029, сообщает Zakon.kz.

В официальной церемонии также приняли участие руководство ОСА, представители Национальных олимпийских комитетов стран Азии, международных спортивных организаций, а также почетные гости и официальные лица, находившиеся в Милане в рамках мероприятий, приуроченных к зимним ОИ-2026.

"Алматы обладает сформированной спортивной и городской инфраструктурой, что позволило рассматривать город в качестве потенциальной площадки для проведения комплексных международных соревнований без необходимости масштабного дополнительного строительства", – отметили в НОК.

Отмечается, что проведение Азиатских игр в Казахстане станет важным событием для страны и дополнительным импульсом для развития олимпийских видов спорта.

"Организация комплексных международных соревнований, включая Азиатские игры, имеет стратегическое значение для страны. Это проявление высокого доверия со стороны международного спортивного сообщества и признание потенциала и готовности Казахстана принимать турниры такого высокого уровня. Проведение Азиатских игр 2029 года в Алматы станет дополнительным импульсом для развития зимних олимпийских видов спорта. Для нас этот вызов – возможность на практике подтвердить организационную состоятельность страны, опираясь на накопленный опыт и уже функционирующую спортивную и городскую инфраструктуру, которая не требует дополнительного строительства объектов. Для Казахстана большая честь вновь принять у себя зимнюю Азиаду", – озвучил Геннадий Головкин.

До этого право на проведение Азиатских игр 2029 года было предоставлено Саудовской Аравии, однако впоследствии принимающая сторона заявила о необходимости переноса сроков проведения Игр в связи с масштабностью инфраструктурных проектов и дополнительными требованиями к подготовке соревнований.

Ранее сообщалось, какие казахстанские спортсмены завоевали медали на юношеских Азиатских играх-2025.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Геннадий Головкин посетил оргкомитет Олимпийских игр-2028
05:34, 26 октября 2024
Геннадий Головкин посетил оргкомитет Олимпийских игр-2028
Факелы зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года показали общественности
05:40, 15 апреля 2025
Факелы зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года показали общественности
Казахстан завершил Азиатские игры с 80 медалями
14:41, 08 октября 2023
Казахстан завершил Азиатские игры с 80 медалями
