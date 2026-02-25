#Референдум-2026
События

Снегопад продолжается: город очищают четвертый раз за сутки, привлечено более 4 тыс. рабочих

Алматы очищают четвертый раз за сутки, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2026 16:34 Фото: акимат города Алматы
В Алматы продолжаются масштабные работы по ликвидации последствий снегопада. В условиях непрекращающихся осадков коммунальные службы города уже в четвертый раз проводят сплошную очистку улично-дорожной сети.

Об этом сообщили в Управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции города.

В целях предупреждения и ликвидации гололедных явлений на 25 февраля задействованы значительные силы. На линии работают 1250 единиц специализированной техники и 4050 дорожных рабочих. Из них: 905 единиц техники и 2015 рабочих – ГКП "Алматы Тазалык", 345 единиц техники и 695 рабочих – частные подрядные организации.

Фото: акимат города Алматы

В связи с продолжающимся снегопадом принято решение о дополнительном усилении. В ночь с 25 на 26 февраля дополнительно привлекаются еще 1340 человек, в том числе 500 сотрудников ГКП "Алматы Тазалык" и 840 работников подрядных организаций. Таким образом, суточный выход составит 1250 единиц спецтехники и 4050 дорожных рабочих.

Фото: акимат города Алматы

Работы ведутся во всех районах города. Основной акцент делается на магистральные улицы, маршруты общественного транспорта, подъемы, спуски, остановочные комплексы и тротуары. Очистка проводится циклично: после обработки противогололедными материалами техника осуществляет сгребание и вывоз снежной массы.

Фото: акимат города Алматы

Несмотря на высокую интенсивность осадков, работы не прекращаются ни днем, ни ночью. Службы оперативно реагируют на изменение погодных условий и перераспределяют ресурсы в наиболее загруженные участки.

Айсулу Омарова
