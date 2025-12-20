16 см снега не предел: в Алматы готовятся к новому ухудшению погоды

Коммунальные службы Алматы продолжают работы по ликвидации последствий снегопада, прошедшего с 17 по 19 декабря, сообщает Zakon.kz.

По информации Управления коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции, за это время выпало до 16 см снега.

"В ночной период к работам было привлечено 694 дорожных рабочих, в том числе 529 сотрудников ГКП "Алматы Тазалық" и 165 работников подрядных организаций. Также задействовано 380 единиц специализированной техники. В дневное время на улицы города вышли 1 782 дорожных рабочих и 548 единиц спецтехники. В рамках проводимых мероприятий осуществляется очистка улиц местного значения, тротуаров и проезжей части, а также подсыпка противогололедными материалами", – сообщили в ведомстве.

Кроме того организовано круглосуточное дежурство по мониторингу состояния улично-дорожной сети.

Фото: акимат Алматы

По данным РГП "Казгидромет", 20 декабря в городе ожидается переменная облачность без осадков, временами туман. Температура воздуха днем составит 0…+2°С. В последующие дни прогнозируется ухудшение погодных условий, включая снег и понижение температуры.

