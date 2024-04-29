В городе Кульсары продолжают откачивать воду

Жамбылские спасатели продолжают работы по ликвидации последствий паводков в городе Кульсары Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС РК, за прошедшие две недели с помощью мотопомп сотрудники личного состава ДЧС Жамбылской области откачали более 24 тыс. кубометров воды.

Фото: скриншот видео

"С момента паводков спасателям МЧС удалось откачать воду в 1922 частных домах", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МЧС РК

27 апреля спасатели сообщили, что с помощью специальной техники в круглосуточном режиме в Кульсары Атырауской области проводят работы по откачке воды.