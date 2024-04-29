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В городе Кульсары продолжают откачивать воду

Кульсары, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 08:16 Фото: пресс-служба МЧС РК
Жамбылские спасатели продолжают работы по ликвидации последствий паводков в городе Кульсары Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС РК, за прошедшие две недели с помощью мотопомп сотрудники личного состава ДЧС Жамбылской области откачали более 24 тыс. кубометров воды.

Кульсары, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 08:16

Фото: скриншот видео

"С момента паводков спасателям МЧС удалось откачать воду в 1922 частных домах", – говорится в сообщении.
Кульсары, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 08:16

Фото: пресс-служба МЧС РК

27 апреля спасатели сообщили, что с помощью специальной техники в круглосуточном режиме в Кульсары Атырауской области проводят работы по откачке воды.

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