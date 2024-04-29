В городе Кульсары продолжают откачивать воду
Фото: пресс-служба МЧС РК
Жамбылские спасатели продолжают работы по ликвидации последствий паводков в городе Кульсары Атырауской области, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы МЧС РК, за прошедшие две недели с помощью мотопомп сотрудники личного состава ДЧС Жамбылской области откачали более 24 тыс. кубометров воды.
Фото: скриншот видео
"С момента паводков спасателям МЧС удалось откачать воду в 1922 частных домах", – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба МЧС РК
27 апреля спасатели сообщили, что с помощью специальной техники в круглосуточном режиме в Кульсары Атырауской области проводят работы по откачке воды.
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