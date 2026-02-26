Архитектор Основного закона: об участии президента в подготовке новой Конституции рассказал Ерлан Карин

В четверг, 26 февраля, члены Общенациональной коалиции "За народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!" встретились с активом Актюбинской области.

В ходе мероприятия государственный советник Ерлан Карин рассказал подробности работы над проектом нового Основного закона страны.



По его словам, президент не просто инициировал реформы, но и выступил непосредственным автором ключевых положений новой Конституции.

Фото: Общенациональная коалиция

Ерлан Карин сообщил, что Касым-Жомарт Токаев не ограничился общим руководством реформами, а лично и с большой тщательностью погружался в редактуру каждого положения нового Основного закона. Именно по инициативе президента в Конституцию были включены фундаментальные изменения.

"Глава государства лично и детально изучал каждое предложение в рамках парламентской и конституционной реформ. Именно поэтому большинство ключевых принципиальных изменений в новой Конституции были предложены им лично. Например, новая преамбула была разработана на основе концептуальных тезисов президента. Аналогично автором масштабных новшеств в новой Конституции, особенно норм, защищающих интересы рядовых граждан, является он сам", – отметил госсоветник.

Указом президента проект новой Конституции вынесен на республиканский референдум, который состоится 15 марта 2026 года. Обсуждение документа длилось почти полгода и объединило тысячи предложений от граждан, экспертов, политических партий и организаций.