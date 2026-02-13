#Казахстан в сравнении
Пресс-релизы

Аида Балаева: Судьба новой Конституции – это общее дело не только юристов и политиков, но и всего общества

встреча с общественностью в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 13:32 Фото: МКИ РК
В Алматы члены Общенациональной коалиции "За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!" встретились с представителями творческой интеллигенции, сообщает Zakon.kz.

На встрече с деятелями культуры в Алматы заместитель премьер-министра – министр культуры и информации, член Общенациональной коалиции "За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!" Аида Балаева рассказала о значении проекта новой Конституции и отметила, что этот документ является историческим решением, определяющим будущее страны.

По словам вице-премьера, ключевой смысл проекта новой Конституции заключается в обеспечении благополучия граждан и устойчивого развития государства.

"Главная цель проекта новой Конституции – это благополучие граждан и основа устойчивого развития страны. В новой преамбуле права и свободы человека впервые четко обозначены как высший приоритет государства", – подчеркнула Аида Балаева.

По ее словам, в новой редакции единство и солидарность, межэтническое и межконфессиональное согласие закреплены в качестве прочного фундамента казахстанской государственности. Суверенитет и Независимость, а также территориальная целостность страны включены в категорию неизменных ценностей.

встреча с общественностью в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 13:32

Фото: МКИ РК

Кроме того, в своих выступлениях члены коалиции – депутат Мажилиса Парламента Аманжол Әлтай, председатель Союза писателей Мереке Құлкенов, президент Общественного объединения "Международный Фонд казахского языка" Рауан Кенжехан – отметили, что принципы справедливости, Закона и Порядка, ответственного отношения к природе впервые определены на уровне Основного закона. Это не только укрепляет справедливость и порядок в обществе, но и юридически закрепляет экологическую ответственность перед будущими поколениями.

В свою очередь вице-премьер особо подчеркнула, что новая Конституция является общей ответственностью всего общества.

"Судьба новой Конституции – это не только дело юристов и политиков, это общее дело всего общества. Особенно для представителей культуры и искусства этот документ имеет глубокое значение", – сказала она.

В ходе встречи было отмечено, что в проекте новой Конституции особое внимание уделено развитию культуры, науки и образования. Впервые "сохранение историко-культурного наследия" и "поддержка самобытной культуры" определены в качестве основополагающих принципов. Также закреплена обязанность граждан бережно относиться к историческому и культурному наследию.

Государство определяет культурное многообразие, научный поиск и развитие, основанное на знаниях, как стратегические приоритеты. Защита интеллектуальной собственности закрепляется на конституционном уровне, содержательно конкретизирована творческая свобода.

Кроме того, впервые введена норма о защите прав граждан в цифровой среде. Это направлено на обеспечение безопасности личности и защиты персональных данных в эпоху новых технологий.

В отношении института семьи также установлена конкретная норма. Конституция четко указывает, что брак – это союз, основанный на добровольном выборе и равных правах мужчины и женщины.

В целом новая Конституция представляется как документ, принципиально ориентированный на права человека и направленный на формирование прочной основы нового общественного согласия.

"Этот референдум – не очередная политическая кампания, а главная правовая гарантия нашего будущего. Его успешное проведение напрямую зависит от каждого из нас. Поэтому призываю всех поддержать новую Конституцию", – подчеркнула Аида Балаева.

В ходе встречи актер театра и кино, народный артист Казахстана Болат Әбділманов, ректор Казахской Национальной академии искусств им. Т. Жургенова Арман Жүдебаев, директор Национального центрального музея РК Сержан Саров и другие представители сферы культуры и искусства высказали свои мнения по проекту новой Конституции и отметили необходимость сделать ответственный выбор, определяющий будущее страны.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
