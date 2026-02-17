Коалиция: новая Конституция станет основой стабильности и развития

Продолжаются поездки по регионам членов Общенациональной коалиции "За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!" Делегация во главе с председателем Мажилиса Ерланом Кошановым провела серию встреч с жителями Шымкента.

Ученые, трудовые коллективы, представители культуры, спорта и работники коммунальной сферы обсудили ключевые положения проекта Основного закона и его значение для будущего Казахстана.

На площадке Южно-Казахстанского университета им. М. Ауэзова состоялась встреча с научным сообществом, преподавателями и студентами, в которой приняли участие более 300 человек. Обращаясь к аудитории, Ерлан Кошанов подчеркнул особую роль университетской среды, которая формирует интеллектуальный фундамент нации, и потому именно она должна включиться в активное разъяснение новелл новой Конституции.

Фото: Әли Ғалым

"Мы – нация, устремленная к высоким идеалам и большим целям. Впереди нас ждут масштабные и по-настоящему судьбоносные дела. Но мы сможем подняться на новые вершины только тогда, когда в обществе восторжествует справедливость. Мы добьемся поставленных целей лишь тогда, когда будут неукоснительно соблюдаться закон и порядок. Мы станем передовой страной, когда наша молодежь в полной мере овладеет знаниями, наукой, инновациями и современными технологиями. И опираться на этом пути будем на нашу тысячелетнюю историю и самобытную культуру. Все эти ценности четко и ясно отражены в новой Конституции", – сказал он.

Спикер Мажилиса подчеркнул, что нормы новой Конституции о приоритете образования, науки, инноваций и технологий являются прямой поддержкой ученых, учителей и молодежи. Они откроют новые возможности для них. Это шаг к формированию интеллектуальной нации. При этом принятие Конституции – это только начало. Далее будут приняты соответствующие законы, выделены необходимые ресурсы и финансирование.

Фото: Әли Ғалым

В ходе обсуждения депутат Мажилиса Екатерина Смолякова подчеркнула, что обновленная Конституция несет в себе культурный код тысячелетней истории Великой степи. Также она добавила, что нормы о ценностях образования, науки и инноваций в новой Конституция защитят бюджетное финансирование данных сфер от необоснованных сокращений.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал о том, что конституционные изменения дадут старт формированию новых приоритетов государственной политики для университетов и исследовательской среды. При этом, по его мнению, роль науки в новой Конституции возводится в основу конкурентоспособности страны.

Фото: Әли Ғалым

Проректор Южно-Казахстанского педагогического университета Баршагуль Исабек отметила, что судьба любого сильного государства определяется его законами, исторической преемственностью и духом народа. Она отметила, что положения преамбулы новой Конституции, где говорится о сохранении тысячелетней истории Великой степи, отражают верность заветам предков и являются продолжением традиций степной демократии, берущих начало от "Қасқа жолы" Касым хана, "Ескі жолы" Есим хана и "Жеті жарғы" Тауке хана, а сам документ закрепляет унитарный характер страны и незыблемость ее границ.

Заведующий кафедрой политологии Auezov University Ардак Монтаев затронул тему парламентской реформы и обратил внимание на международный опыт. По его данным, 110 из 190 стран мира имеют однопалатный Парламент. Это дает возможность оперативнее принимать законы и не тратить ресурсы на излишнюю бюрократию. Таким образом, законодательная власть становится более прозрачной и эффективной.

Фото: Әли Ғалым

Далее члены Коалиции встретились с сотрудниками коммунального предприятия "Еңбекші". Специалисты коммунального хозяйства говорили о значении стабильной занятости, безопасности труда и социальной защищенности. Отмечалось, что новая Конституция закрепляет уважение к человеку труда как важнейшему участнику развития общества.

На нефтеперерабатывающем заводе ТОО "ПетроҚазақстан Ойл Продактс" разговор был сосредоточен на ценностях закона и порядка, справедливости и ответственности. Работники предприятия подчеркнули важность конституционных норм, направленных на защиту права на труд, справедливую оплату и безопасные условия работы. Особое внимание уделили вопросам экологической культуры и бережного отношения к окружающей среде, которые в проекте Конституции закрепляются как долгосрочные ориентиры государственной политики.

Содержательная дискуссия развернулась на встрече с работниками сферы культуры на площадке Шымкентского молодежного театра. Члены Коалиции ответили на вопросы артистов и представителей творческих профессий по конкретным нормам Конституции. В ходе разговора деятели культуры отметили, что в преамбуле Основного закона подчеркивается значение культуры, образования и духовных ценностей. Впервые на конституционном уровне закрепляются нормы о сохранении историко-культурного наследия, поддержке национальной культуры, защите интеллектуальной собственности и обеспечении свободы художественного творчества. Участники встречи высказали уверенность, что данные новеллы вдохнут новую жизнь в развитие культурной сферы страны.

Фото: Әли Ғалым

В этот же день члены Коалиции встретились со спортсменами и тренерами региона. Представители спортивного сообщества говорили о том, что в новой Конституции заключены главные для каждого спортсмена ценности – честная конкуренция, уважение к труду и результату. Тренеры подчеркнули готовность активно участвовать в разъяснительной работе и формировать у молодежи уважение к закону и гражданской ответственности.

По итогам встреч жители Шымкента отметили, что проект новой Конституции отвечает запросам общества, укрепляет правовые основы развития государства и открывает новые возможности для самореализации граждан. Участники мероприятий выразили готовность прийти 15 марта на референдум и поддержать новый Основной закон, направленный на построение Сильного, Справедливого и Прогрессивного Казахстана.

Напомним, что Общенациональная Коалиция "За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!" была создана 13 февраля текущего года. В ее состав вошли пять политических партий и порядка 300 общественных организаций, объединяющих около пяти миллионов казахстанцев.

Пресс-служба Общенациональной Коалиции

Фото: Әли Ғалым

