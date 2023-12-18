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Законодательство РК

Нефтяники неделю бастуют в Мангистауской области

митинг Фото: pixabay
Более 500 рабочих компании West Oil бастуют уже неделю в селе Жетыбай Мангистауской области. Они требуют перевода в национальную компанию "КазМунайГаз", внедрения единой системы оплаты труда и обновления устаревшей техники, сообщает Zakon.kz.

Компания ТОО "West Oil Software" опубликовала свою позицию в данном конфликте через Instagram.

"Между ТОО "ОТК" и ТОО "WOS" существует действующий долгосрочный договор до 2027 года. Компания намерена исполнить свои обязательства в полном объеме, с участием бастующих работников или без них. В связи с незаконной забастовкой существует угроза аварии на нефтяных скважинах, что может повлечь вред окружающей среде и здоровью граждан, а также существенный экономический ущерб заказчику", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в связи с забастовкой компания ежедневно несет убытки свыше 23 млн тенге за неисполнение условий контракта.

"Компания в полной мере исполняет требования коллективного договора и трудового законодательства. Компания обеспечивает работников заработной платой, которая в сравнении превышает заработные платы других нефтесервисных предприятий. Доводы бастующих не соответствуют действительности", – заявили в компании.

По словам руководства предприятия, требования работников рассмотрены и разрешены в соответствии с законодательством.

"Компания выступает против выполнения требований о переводе работников в состав КМГ и приведения заработных плат работников к уровню Единой системы оплаты труда КМГ (ЕСОТ КМГ), так как данные вопросы не могут являться предметом трудового спора между работодателем и работниками. Компания поддерживает предложение ТОО "ОТК" и КМГ по обновлению материально-технической базы". Пресс-служба ТОО "West Oil Software"

В апреле 2023 года в столице группа работников сервисной компании нефтяной отрасли из Мангистау проводила несанкционированный митинг перед зданием АО "КазМунайГаз". Затем сотрудники нефтяной компании Caspian Drilling LLP 23 октября прекратили свою работу и устроили забастовку. Однако их акцию протеста в суде признали незаконной.

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