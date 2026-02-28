Полиция Алматы привлекла саперов и перекрыла улицу из-за таинственного чемодана

28 февраля 2026 года целую спецоперацию провели полицейские Алматы из-за информации об обнаружении бесхозного чемодана по улице Торайгырова, сообщает Zakon.kz.

В ДП Алматы, комментируя инцидент, отметили, что в Бостандыкский район незамедлительно были направлены экипажи патрульной полиции и экстренных служб. Для обеспечения безопасности людей прилегающие территории были оцеплены, временно ограничено движение транспорта, а также обеспечен отвод пешеходов на безопасное расстояние.

"После прибытия специалистов-саперов проведен осмотр обнаруженного предмета. По результатам проверки установлено, что угрозы он не представляет – внутри находились личные вещи. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливается владелец чемодана". ДП Алматы

Полицейские напоминают, что при обнаружении бесхозных предметов гражданам необходимо незамедлительно сообщать об этом на пульт "102" и не предпринимать попыток самостоятельного осмотра.

Ранее в Алматы жестко напомнили о наказании за агрессию к полицейским.