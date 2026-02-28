Семь человек спасли при пожаре в многоэтажке в Атырау
Фото: Zakon.kz
28 февраля 2026 года сотрудники МЧС спасли семь человек при пожаре в девятиэтажном жилом доме, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в МЧС, в микрорайоне Алмагуль в Атырау в девятиэтажном доме на втором этаже подъезда произошло короткое замыкание. После этого загорелись электрощитовые на втором и третьем этажах.
"Силами МЧС по лестничному маршу спасено 7 человек, включая 5 детей, эвакуировано 36 человек, в том числе 10 детей". МЧС РК
Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Атырау трансвеститов подозревают в умышленном заражении людей вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Полиция устанавливает причастность других лиц.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript