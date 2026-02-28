#Референдум-2026
События

Семь человек спасли при пожаре в многоэтажке в Атырау

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарный кран, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2026 10:46 Фото: Zakon.kz
28 февраля 2026 года сотрудники МЧС спасли семь человек при пожаре в девятиэтажном жилом доме, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС, в микрорайоне Алмагуль в Атырау в девятиэтажном доме на втором этаже подъезда произошло короткое замыкание. После этого загорелись электрощитовые на втором и третьем этажах.

"Силами МЧС по лестничному маршу спасено 7 человек, включая 5 детей, эвакуировано 36 человек, в том числе 10 детей". МЧС РК

Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Атырау трансвеститов подозревают в умышленном заражении людей вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Полиция устанавливает причастность других лиц.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
