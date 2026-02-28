#Референдум-2026
События

"Закон и порядок": профилактический спектакль о вреде наркотиков представили столичной молодежи

люди, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2026 12:55 Фото: акимат Астаны
В столичном театре "Жастар" состоялся показ постановки "Соңғы аялдама" по мотивам произведения писателя Рахымжана Отарбаева, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие руководство прокуратуры и полиции, уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева, прокурор города Габит Муканов, заместитель акима Астаны Есет Байкен, начальник Департамента полиции столицы Марат Тулебаев, представители госорганов, сферы образования, культуры и психологи.

Фото: акимат Астаны

К собравшейся молодежи с приветственным словом обратился прокурор города Габит Муканов, подчеркнув их роль в качестве образованных, воспитанных и честных граждан и пожелав всем светлого будущего.

Выступая перед зрителями, Есет Байкен отметил важность повышения правовой культуры в обществе, формирования у молодежи уважения к закону и чувства ответственности.

Фото: акимат Астаны

Спектакль стал культурно-образовательной площадкой для открытого диалога с подростками о личном выборе, ответственности и последствиях вовлечения в наркотическую среду.

Фото: акимат Астаны

Зрителями стали порядка 300 учащихся школ столицы, активно проявивших себя в профилактических и образовательных инициативах.

Фото: акимат Астаны

Фото: акимат Астаны

Через игру актеров зрителям наглядно показана значимость соблюдения закона и осознанного выбора.

Фото: акимат Астаны

Показ стал частью системной межведомственной работы по формированию правовой культуры и профилактики правонарушений среди подрастающего поколения в рамках концепции "Закон и порядок".

Айсулу Омарова
