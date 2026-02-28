Конституционная реформа 2026 года – это сигнал глобальному капиталу о зрелости Казахстана – эксперт

В преддверии референдума 15 марта Казахстан оказался в центре внимания международных аналитиков. Эксперт из Брюсселя Марат Тертеров объяснил, как в ЕС воспринимают конституционные поправки и какое значение они могут иметь для инвестклимата и роли страны в Евразии, сообщает Zakon.kz.

Как Брюссель оценивает предложенные поправки, почему "прямая демократия" важна для западных инвесторов и как обновленная Конституция поможет стране закрепить статус главного экономического хаба Евразии, в эксклюзивном интервью из Брюсселя рассказал основатель Брюссельского энергетического клуба, международный эксперт Марат Тертеров.

– Марат, Казахстан объявил о проведении Конституционного референдума. Как в Брюсселе оценивают этот шаг с точки зрения политической модернизации и сближения страны с европейскими правовыми стандартами?

– В европейских институтах к таким процессам относятся очень внимательно. Важно понимать контекст: Брюссель сейчас крайне сосредоточен на вопросах безопасности и стабильности в Евразии. На этом фоне инициатива президента Токаева воспринимается как стремление выстроить новую, более устойчивую архитектуру власти.

Для Европы это четкий сигнал о том, что Казахстан осознает необходимость правовой эволюции. Реформа, направленная на укрепление роли Парламента и создание системы сдержек и противовесов, делает политическую систему страны более понятной и предсказуемой для европейских партнеров. Это движение в сторону стандартов, где закон стоит выше личных амбиций.

– Одним из столпов реформы является концепция "Справедливого Казахстана" и укрепление верховенства права. Становится ли Rule of Law реальным экономическим активом в глазах европейского бизнеса?

– Безусловно. Верховенство права – это осязаемый актив. Инвестор не заходит в страну просто ради ресурсов; он заходит туда, где защищены его права. В Брюсселе видят, что конституционные гарантии – это лучший щит против коррупции и несправедливой конкуренции.

Когда мы говорим о "Справедливом Казахстане", бизнес слышит: "Ваши вложения будут защищены независимым судом". Любые юридические инструменты, которые минимизируют риски произвола чиновников на местах, автоматически повышают инвестиционную привлекательность. Обновленная Конституция дает те самые гарантии, которые позволяют подписывать долгосрочные контракты, не опасаясь внезапной смены правил игры.

– Европейский бизнес сейчас крайне чувствителен к соблюдению санкционных режимов. Поможет ли модернизированная Конституция убедить партнеров, что Казахстан – это безопасная и прозрачная юрисдикция?

– Прозрачность – это ключевое слово. Европейские компании, особенно среднего и крупного звена, очень дисциплинированы в вопросах комплаенса. Модернизированная Конституция и более прозрачная правовая система – это лучшие аргументы в диалоге с регуляторами ЕС и США.

Казахстан всегда старался быть "чистой" гаванью. Укрепление правового поля через реформу подтверждает, что страна не намерена становиться "задней дверью" для обхода санкций. Это создает доверие. Если правовая система работает четко, если есть механизмы контроля, то европейскому бизнесу гораздо проще обосновать свои инвестиции в Казахстан перед своими акционерами и правительствами.

– Почему для Запада так важно, чтобы эти изменения принимались именно через общенациональный референдум, а не просто голосованием в Парламенте?

– Прямое волеизъявление народа – это высшая форма легитимности в глазах европейского сообщества. Референдум 15 марта добавляет реформам президента Токаева огромный политический вес.

Когда изменения принимаются Парламентом, это воспринимается как внутриаппаратный процесс. Когда же на участки приходят миллионы граждан – это уже общественный договор. Это означает, что народ Казахстана берет на себя ответственность за эти изменения и поддерживает их. Для внешних наблюдателей такая "прямая демократия" – лучший индикатор того, что реформы имеют долгосрочную перспективу и не будут отменены при следующей смене политической конъюнктуры.

– Насколько сегодня проще продвигать интересы Казахстана в Европарламенте по сравнению с тем, что было пять лет назад? Влияет ли на это нарратив о модернизации?

– Ситуация изменилась кардинально. Пять лет назад Казахстан воспринимался как классическая постсоветская страна с жесткой централизацией. Сегодня же нарратив о модернизации находит реальный отклик.

Благодаря системным реформам лоббировать интересы Казахстана стало легче, потому что теперь есть на что опираться в аргументации. Мы говорим о стране, которая сама инициирует децентрализацию, укрепляет права человека и проводит референдумы. В Брюсселе ценят такой подход. Это открывает новые двери для реализации Соглашения о расширенном партнерстве (EPCA). Стабильный и правовой Казахстан – это именно тот партнер, с которым Европа готова строить долгосрочные цепочки поставок критического сырья и развивать проекты в сфере зеленого водорода.