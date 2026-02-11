Референдум по новой Конституции состоится 15 марта 2026 года – указ Токаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума, сообщает Zakon.kz.

Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба Акорды 11 февраля 2026 года.

Отмечено, что в соответствии с подпунктом 10) статьи 44 Конституции и статьей 18 Конституционного закона "О республиканском референдуме" Токаев постановил:

Провести 15 марта 2026 года республиканский референдум. Вынести на республиканский референдум проект новой Конституции со следующей формулировкой вопроса: "Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?". Официально опубликовать 12 февраля 2026 года в средствах массовой информации настоящий указ и проект Конституции. Возложить подготовку и проведение республиканского референдума на Центральную избирательную комиссию, выполняющую функции Центральной комиссии референдума, а также на территориальные и участковые избирательные комиссии, выполняющие функции территориальных и участковых комиссий референдума. Правительству совместно с Центральной избирательной комиссией, другими центральными государственными и местными исполнительными органами Казахстана принять необходимые меры по организации и проведению республиканского референдума.

Настоящий указ вводится в действие со дня его опубликования.

Немного ранее Токаев принял председателя Конституционной комиссии – председателя Конституционного суда Эльвиру Азимову, заместителя председателя Конституционной комиссии – государственного советника Ерлана Карина и члена Конституционной комиссии – помощника президента по правовым вопросам Ержана Жиенбаева. Они и представили Токаеву итоговый проект новой Конституции.