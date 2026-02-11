#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
491.88
585.83
6.36
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
491.88
585.83
6.36
Политика

Референдум по новой Конституции состоится 15 марта 2026 года – указ Токаева

Подписание законов, назначения, Акорда, резиденция Президента РК , фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 18:01 Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума, сообщает Zakon.kz.

Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба Акорды 11 февраля 2026 года.

Отмечено, что в соответствии с подпунктом 10) статьи 44 Конституции и статьей 18 Конституционного закона "О республиканском референдуме" Токаев постановил:

  1. Провести 15 марта 2026 года республиканский референдум.
  2. Вынести на республиканский референдум проект новой Конституции со следующей формулировкой вопроса: "Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?".
  3. Официально опубликовать 12 февраля 2026 года в средствах массовой информации настоящий указ и проект Конституции.
  4. Возложить подготовку и проведение республиканского референдума на Центральную избирательную комиссию, выполняющую функции Центральной комиссии референдума, а также на территориальные и участковые избирательные комиссии, выполняющие функции территориальных и участковых комиссий референдума.
  5. Правительству совместно с Центральной избирательной комиссией, другими центральными государственными и местными исполнительными органами Казахстана принять необходимые меры по организации и проведению республиканского референдума.

Настоящий указ вводится в действие со дня его опубликования.

Немного ранее Токаев принял председателя Конституционной комиссии – председателя Конституционного суда Эльвиру Азимову, заместителя председателя Конституционной комиссии – государственного советника Ерлана Карина и члена Конституционной комиссии – помощника президента по правовым вопросам Ержана Жиенбаева. Они и представили Токаеву итоговый проект новой Конституции.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Токаев подписал указ о проведении республиканского референдума по АЭС
20:32, 02 сентября 2024
Токаев подписал указ о проведении республиканского референдума по АЭС
Президент подписал закон о республиканском бюджете на 2026-2028 годы
18:07, 08 декабря 2025
Президент подписал закон о республиканском бюджете на 2026-2028 годы
Токаев подписал указ об объявлении Года рабочих профессий
11:01, 27 декабря 2024
Токаев подписал указ об объявлении Года рабочих профессий
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Министр спорта РФ хочет запретить Елене Рыбакиной въезжать в Россию
18:02, Сегодня
Министр спорта РФ хочет запретить Елене Рыбакиной въезжать в Россию
Призёр Олимпиады из Казахстана стал чемпионом Азии
17:56, Сегодня
Призёр Олимпиады из Казахстана стал чемпионом Азии
Казахстан посеян в первой корзине Лиги C перед жеребьёвкой Лиги наций УЕФА 2026/27
17:52, Сегодня
Казахстан посеян в первой корзине Лиги C перед жеребьёвкой Лиги наций УЕФА 2026/27
Скандальный экс-хоккеист "Барыса" огорчил игрока сборной Казахстана в КХЛ
17:35, Сегодня
Скандальный экс-хоккеист "Барыса" огорчил игрока сборной Казахстана в КХЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: