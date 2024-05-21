Председательство Казахстана в ШОС не проходит буднично – эксперт

Мнением о том, как проходит председательство Казахстана в ШОС и какими инициативами оно запомнится, поделилась ведущий эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ (РФ) Дарья Рекеда, сообщает Zakon.kz.

– Какие месседжи в выступлении президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева вы можете отметить?

– Важно то, что Казахстан в рамках Шанхайской организации сотрудничества занимает проактивную позицию. На мой взгляд, это необходимо принципиально отметить, поскольку председательство Казахстана в организации не проходит буднично. Казахстан действительно стремится выступать одним из драйверов развития организации и углубления сотрудничества с теми государствами, которые в нее вступают.

Важно отметить те инициативы, которые выделил Касым-Жомарт Кемелевич. На мой взгляд, наиболее интересные из них лежат в сфере кибербезопасности, усиления сотрудничества в сфере ликвидации киберугроз, и, конечно, усиления борьбы с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. Это то, что лежит в основе Шанхайской организации сотрудничества и стало одной из первоначальных задач организации. В трансформирующемся мире эти темы остаются наиболее глобальными и значимыми. Мы видим это по жутким террористическим актам, которые до сих совершаются в отношении мирных граждан по всему миру, актуально это и для государств Евразии, членов ШОС.

Казахстан обладает проактивной позицией и в решении вопросов по Афганистану. Даже в своем выступлении Касым-Жомарт Кемелевич отметил, что необходимо не допустить гуманитарного кризиса и ухудшения социально-экономического положения в стране, что, безусловно, повлечет за собой углубление проблем, связанных с экстремизмом и радикализмом. Как мы знаем, одним из базовых катализаторов распространения радикальных идей является социально-экономическая неустроенность в государстве.

Очень важно, что вопрос Афганистана остается в фокусе Шанхайской организации сотрудничества. В целом, это системная повестка, которая не отходит на второй план. На протяжении года мы наблюдаем активизацию вопроса в решении коллизии в отношении Афганистана, в попытке стабилизировать ситуацию внутри, воспринимая текущее руководство Афганистана как субъектного актора, с которым возможно вести дела и проекты, связанные, по крайней мере, с пространством общей безопасности и стабилизации ситуации в стране. Здесь и вопросы наркотрафика, и экологической безопасности, и строительство канала Куштепа, и различные другие параметры, которые тоже находятся в фокусе всех государств Центральной Азии.

Для стран Шанхайской организации сотрудничества Афганистан – вопрос не праздный, это непосредственно то, что затрагивает контур безопасности всех государств-членов ШОС, и вопрос прямой безопасности государств Центральной Азии.

– Как отметил президент Казахстана, в ходе работы Совета министров иностранных дел стран ШОС был сформирован солидный пакет из более чем 20 документов и решений, которые рассмотрят на Совете глав государств. Какие существуют направления партнерства в рамках ШОС сегодня, в том числе для Казахстана?

– ШОС уже давно в хорошем смысле выросла из тех рамок, которые были базово заложены в первых документах с начала функционирования организации. Сейчас спектр проблем и задач, которые стоят перед ШОС, довольно сильно расширился, поскольку расширилось само понятие безопасности, на мой взгляд.

Для Казахстана важными направлениями остаются борьба с экстремизмом, радикализмом, сепаратизмом, о которых говорил Касым-Жомарт Кемелевич. Это и вопросы "зеленой" повестки, имеется в виду климатическая и экологическая безопасность. Изменения климата влияют на все государства мира, поэтому реагирование на эти вызовы и, главное, координация в рамках многостороннего взаимодействия для решения этих кризисов крайне важны. Формирование устойчивой "зеленой" повестки – то, что Казахстан продвигает не только в рамках ШОС, но и в рамках других организаций и объединений, например, на площадке ООН.

Конечно, значимым направлением для Казахстана остается Афганистан. Как я уже говорила, для всех государств Центральной Азии – это ключевой вопрос, потому что он касается не только наркотрафика, который идет через государства региона, это не только вопрос экспорта террористических угроз, но и в целом вопрос экологии. Мы помним, что строительство канала Куштепа – одна из таких проблемных зон, которая сейчас обсуждается в рамках центральноазиатской повестки.

– Впервые в СМИД в Астане приняли участие представители Ирана и Беларуси, которая готовится вступить в ШОС. Когда Беларусь может стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества и что это дает организации?

– Вступление Беларуси в ШОС ожидается в июле этого года в рамках заседания глав государств Шанхайской организации сотрудничества. На мой взгляд, это тоже маркер институционализации ШОС как одной из крупнейших региональных организаций, которая формирует пояс евразийской безопасности. В этом смысле Беларусь - абсолютно логичный член организации, поскольку она выступает одним из активнейших акторов на евразийском континенте. В рамках нашего общего евразийского пространства Беларусь, конечно, подвержена тем же вызовам и угрозам, которые характерны для всех остальных членов ШОС.

Полноценное членство Республики Беларусь в организации – это логичный шаг в продолжении формирования контура безопасности и общего контура регулирования широчайшего спектра проблем, которые стоят перед государствами. В этом смысле ШОС – отличная площадка, обладающая значительным набором инструментов консультативного и организационного характера, которые позволяют отслеживать динамику рисков и регулировать их в формате координации.