Новая Конституция станет фундаментом Справедливого Казахстана – Арман Кырыкбаев встретился с молодежью Алматы

В Алматы состоялась встреча студентов высших учебных заведений города с помощником президента Республики Казахстан по вопросам внутренней политики и коммуникациям Арманом Кырыкбаевым, сообщает Zakon.kz.

В ходе открытого диалога обсуждались вопросы реализации государственной молодежной политики, расширения возможностей для самореализации молодых людей, а также ключевые положения конституционной реформы и значение предстоящего республиканского референдума.

Открывая встречу, Арман Кырыкбаев отметил, что Алматы традиционно является одним из главных центров притяжения молодежи со всей страны.

Фото: АП РК

"Алматы издавна считается городом молодежи. Из всех уголков страны сюда приезжают самые талантливые и целеустремленные молодые люди в поисках знаний, профессионального роста и своего жизненного пути. Сегодня каждый третий житель Алматы относится к категории молодежи – в городе проживает около 712 тысяч молодых людей. Для тех, кто стремится получить качественное образование, реализовать свои идеи и построить успешную карьеру, в Алматы создано множество возможностей", – сказал он.

По его словам, Алматы остается крупнейшим образовательным центром страны. В городе функционируют 35 высших учебных заведений и 88 колледжей, где обучаются около 300 тысяч студентов. При этом более 145 тысяч студентов приехали из других регионов Казахстана, что подтверждает статус города как одного из главных образовательных и молодежных центров страны.

Фото: АП РК

В ходе встречи были представлены действующие механизмы поддержки молодежных инициатив. В частности, в Алматы функционируют 11 комьюнити-центров, где молодые люди могут получить консультации по вопросам трудоустройства, предпринимательства, а также юридическую и психологическую помощь. За последний год мероприятия и программы этих центров посетили более 500 тысяч молодых людей.

"Комьюнити-центры стали важной площадкой для реализации молодежных инициатив. Здесь молодые люди могут получить поддержку в реализации своих проектов, консультации по вопросам трудоустройства и предпринимательства, а также юридическую и психологическую помощь. Такой формат работы позволяет системно поддерживать молодежные идеи и инициативы", – отметил Арман Кырыкбаев.

Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам Конституционной реформы. Участникам рассказали о ключевых положениях проекта новой Конституции, который выносится на всенародный референдум.

"Предложенная на референдум новая Конституция станет фундаментом построения Справедливого Казахстана, в котором человек, его права и возможности являются высшей ценностью. Это важный этап развития государства, который позволит укрепить институты власти, повысить эффективность управления и обеспечить устойчивое развитие страны", – подчеркнул помощник президента.

Фото: АП РК

Отмечалось, что проект новой Конституции разрабатывался при участии широкого круга экспертов и представителей общества. В состав Конституционной комиссии вошли около 130 специалистов – юристы, представители бизнеса, гражданского общества, научного и экспертного сообщества, депутаты Парламента и государственные служащие. Кроме того, через порталы e-Otinish и eGov от граждан поступило более 10 тысяч предложений и замечаний.

В завершение встречи Арман Кырыкбаев призвал молодежь активно участвовать в общественной жизни страны и ответственно подходить к вопросам будущего государства.

"Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивает, что будущее Казахстана находится в руках молодежи. Именно вам предстоит строить и развивать страну в ближайшие десятилетия. Поэтому важно не только получать качественное образование и реализовывать свой потенциал, но и быть активными гражданами, которые осознают ответственность за будущее государства", – сказал он.

По его словам, предстоящий референдум станет важным этапом развития страны.

"15 марта гражданам предстоит принять решение, которое определит дальнейший путь развития Казахстана. Это не просто политическая процедура, а важный шаг на пути построения справедливого, сильного и современного государства. Уверен, что молодежь осознает значимость этого момента и сделает взвешенный и ответственный выбор", – отметил Арман Кырыкбаев.

В ходе встречи студенты также задали вопросы о развитии образования, цифровых технологий, молодежного предпринимательства и участии молодых людей в общественной и политической жизни страны.