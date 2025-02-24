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Политика

Токаев назначил Армана Кырыкбаева своим помощником

Токаев назначил Армана Кырыкбаева своим помощником, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2025 17:44 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил помощника по вопросам внутренней политики и коммуникациям. Им стал Арман Кырыкбаев, сообщает Zakon.kz.

Согласно заявлению пресс-службы Акорды за 24 февраля 2025 года:

"Указом главы государства Кырыкбаев Арман Оразбаевич назначен помощником президента Республики Казахстан по вопросам внутренней политики и коммуникациям, он освобожден от ранее занимаемой должности".

Арман Кырыкбаев родился 1976 году в Астане.

В 1996 году окончил Казахскую государственную академию управления (Narxoz University) по специальности "экономист", в 2002 году – Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Республики Казахстан по специальности "международные отношения".

Трудовую деятельность начал в 1996 году референтом управления СНГ и стран Балтики Министерства иностранных дел Казахстана.

1997-2000 годы – атташе, III секретарь посольства Казахстана в Узбекистане.

В 2002 году – II секретарь Министерства иностранных дел Казахстана.

2002-2005 годы – директор Департамента стратегии и мониторинга ЗАО "Корпорация АВЕ", директор филиала компании "Ойлтранс лимитед" в Алматы.

2005-2006 годы – заместитель акима Медеуского района Алматы, директор Государственного фонда развития молодежной политики Алматы.

2006-2008 годы – директор Департамента общественно-политической работы и связи с общественностью Министерства культуры и информации РК.

2008-2010 годы – председатель Комитета культуры Министерства культуры и информации Казахстана.

2010-2012 годы – заместитель акима Карагандинской области.

2012-2013 годы – вице-министр культуры и информации Казахстана.

2014-2015 годы – советник первого заместителя председателя партии "Нұр-Отан".

2015-2019 годы – заместитель акима Алматы.

2020-2022 годы – секретарь партии Nur Otan.

2022-2024 годы – заместитель акима Алматы.

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9 марта 2024 года был назначен заведующим Отделом по коммуникациям Администрации президента.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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