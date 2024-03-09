Арман Кырыкбаев возглавил отдел по коммуникациям Администрации президента

Арман Кырыкбаев назначен заведующим Отделом по коммуникациям Администрации президента РК, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее распоряжение, подписанное президентом, опубликовано на сайте Акорды.

"Распоряжением Главы государства Кырыкбаев Арман Оразбаевич назначен заведующим Отделом по коммуникациям Администрации Президента Республики Казахстан", – говорится в тексте публикации.

Арман Кырыкбаев родился в городе Целиноград, КазССР 20 октября 1976 года. Женат, имеет дочку.

Учился в Казахской государственной академии управления (1996) и в Дипломатической академии МИД РК (2000-2002).

С февраля 2022 года занимал должность заместителя акима Алматы.

Трудовой стаж:

Референт, атташе Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1996-1997);

Атташе Посольства Республики Казахстан в Узбекистане (1997-1999);

Третий секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1999-2000);

Второй секретарь Комитета по делам СНГ Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2002);

Директор департамента стратегии и маркетинга ЗАО "Корпорация ABE" (2002-2004);

Генеральный директор ТОО "К-МАРТ" (2004-2005);

Заместитель акима Медеуского района (2005);

Директор Государственного фонда развития молодежной политики гор. Алматы (2005-2006);

Директор департамента общественно-политической работы и связей с общественностью Министерства культуры и информации Республики Казахстан (04.2006-02.2008);

Председатель Комитета культуры Министерства культуры и информации Республики Казахстан (02.2008-01.2010);

Заместитель акима Карагандинской области (01.2010-02.2012);

Вице-министр культуры и информации Республики Казахстан (02.2012-01.2014);

Советник первого заместителя председателя партии "Нур Отан" (02.2014-2015);

Заместитель акима города Алматы по вопросам внутренней политики, здравоохранения, образования, культуры, молодежной политики, развития языков и др. (10.2015-07.2019);

Секретарь партии Nur Otan (12.2019-02.2022).

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