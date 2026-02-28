В Павлодаре более 5 тысяч молодых людей приняли участие в форуме "Волонтер. Заң. Тәртіп. Болашақ"

В Павлодаре на площадке торгово-развлекательного центра Batyr Mall (ICE Arena) состоялся масштабный молодежный форум "Волонтер. Заң. Тәртіп. Болашақ".

Мероприятие объединило более 5 тысяч активных и инициативных молодых людей региона, превратившись в открытую диалоговую площадку, посвященную волонтерству, законности и гражданской ответственности.



Форум начался с интерактивной программы и композиции "Қазақстан" вокального ансамбля "Табриз". Главный лейтмотив встречи – идея личной ответственности каждого гражданина за будущее страны, а также особой роли молодежи как ключевого ресурса развития общества.

Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области

Зрители увидели видеоролик, созданный с помощью искусственного интеллекта, моделирующий общество без закона и порядка. Оно стало отправной точкой для обсуждения ценностей стабильности, справедливости и соблюдения правовых норм.

Отдельный блок форума посвятили развитию волонтерского движения. Объявление 2026 года Международным годом волонтерства придает дополнительный импульс развитию волонтерству как важного института гражданского участия. Видеоролик рассказал о работе волонтеров региона. Прямо на ICE Arena можно было пройти регистрацию и через QR-код влиться в ряды волонтерского движения.





Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области

Ярким элементом программы стало показательное выступление представителей пограничной службы, а кульминацией мероприятия – чествование амбассадоров волонтерства и идеологемы "Закон и порядок". На сцену пригласили общественных деятелей, предпринимателей, спортсменов и представителей высших учебных заведений региона, среди которых Айдар Курумбаев, председатель комиссии по вопросам молодежи, Болат Сулейменов, основатель центра боевых искусств "Бейбарыс", депутат, Русана Сулаймонова, директор "Жасыл Ел", депутат, Артем Граблев, тренер по таеквондо, а также Жамиля Боланбаева, представитель крупного производственного предприятия региона.





Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области

В своих выступлениях амбассадоры подчеркнули важность личного примера, активной гражданской позиции и участия молодежи в общественной жизни.

В рамках форума дан официальный старт обратному отсчету до республиканского референдума, назначенного на 15 марта.

