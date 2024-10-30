Молодежный форум "Жастар. Жігер. Болашақ" объединил 3000 молодых людей из Актобе

Проблемы распространения наркомании, лудомании, буллинга, суицидов среди молодёжи стали темами обсуждения форума "Жастар. Жігер. Болашақ", прошедшего в Актобе.

В работе форума приняли участие аким области Асхат Шахаров, начальник департамента полиции Абай Жусупов и представители областной прокуратуры. В роли спикеров выступили приглашенные гости – депутат Мажилиса Парламента Казыбек Алишев, казахстанский телеведущий и руководитель проекта "Жайдарман" Есен Елеукен, артист казахской эстрады Нурболат Абдуллин, айтыскер Кайнар Алагозов и киноактер, известный по фильму "Жаужүрек мың бала" Артур Толепов. Прославившиеся на всю страну актюбинцы поделились с молодежью своими историями успеха.

Фото: акимат Актюбинской области

В зале Онер орталыгы, где прошел форум, собралась тысяча учащихся из школ и колледжей города Актобе. Еще две тысячи школьников из районов подключились к форуму в онлайн-формате.

Асхат Шахаров отметил, что стабильное будущее страны – в руках молодого поколения. Государство и общество сегодня поддерживает их, создавая возможности для самореализации, приобретения новых знаний и навыков.

Фото: акимат Актюбинской области

"На Национальном Курултае глава государства Касым-Жомарт Токаев выделил пять основных проблем, угрожающих нашей стране в настоящее время. Президент отметил, что среди молодежи наблюдается рост случаев правонарушений, наркомании, вандализма, жестокости, хулиганства. И эти вызовы требуют поддержки общества для их преодоления. Мы призываем вас, молодых людей, к ответственному выбору жизненного пути. Необходимо избавиться от вредных привычек, которые мешают нам стать цивилизованным обществом. В борьбе с этим злом в стране были ужесточены законы против наркомании, лудомании, буллинга. Не стоит забывать, что наказание за подобные преступления строгое. Участие в социальной культуре и инициативах, стремление к образованию и здоровому образу жизни – это те ценности, к которым нужно сегодня стремиться. От вас зависит будущее нашей независимой страны. И мы уверены, что именно молодежь сможет стать движущей силой перемен и сможет построить свое светлое будущее", — с такими словами аким области обратился к участникам форума.

Фото: акимат Актюбинской области

В ходе форума его участники порассуждали на тему воспитания современных подростков, обсудили их роли в семье и обществе. Поднимались важные вопросы безопасности и профилактики правонарушений среди молодежи, путем предотвращения наркомании, суицида, буллинга.

По завершении форума участники достигли единого мнения о важности создания благоприятной и безопасной среды для подростков. Были предложены такие меры, как проведение образовательных программ, развитие молодежных инициатив и активное вовлечение родителей в процесс воспитания. Участники выразили надежду, что совместными усилиями можно улучшить ситуацию и создать более здоровое общество.