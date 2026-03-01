День благодарности: символ единства и согласия Казахстана

1 марта в Казахстане отмечается один из самых молодых государственных праздников – День благодарности. Он стал важной общественной датой, объединяющей представителей всех этносов страны и подчеркивающей ценности взаимного уважения, солидарности и исторической памяти, передает Zakon.kz.

Сегодня День благодарности воспринимается не только как символ дружбы народов, но и как напоминание о взаимной поддержке, проявленной в сложные исторические периоды, включая годы депортаций, когда разные этносы нашли на казахской земле новый дом.

Праздник общественного единства

По данным Бюро национальной статистики, в Казахстане проживают представители более 130 этносов, а общественное согласие остается одним из ключевых факторов стабильного развития государства. Ежегодно в честь праздника по всей стране проходят сотни мероприятий – благотворительные акции, форумы, концерты, встречи поколений и волонтерские инициативы.

Эксперты отмечают, что День благодарности стал важным элементом гражданской идентичности, особенно для молодежи, формируя культуру уважения и взаимопомощи.

Поздравление Президента

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем ежегодном поздравлении подчеркнул особое значение праздника для укрепления национального единства.

"Казахстан вступил в период исторической по своему масштабу трансформации. Проект новой народной Конституции, представленный на республиканский референдум, призван усилить систему защиты прав человека, повысить эффективность и ответственность институтов власти, укрепить нашу священную Независимость и Суверенитет. Новая Конституция – это прочная основа нашего будущего, которую мы закладываем вместе", – говорит глава государства.

Отдельно Токаев особые слова благодарности адресовал молодежи, волонтерам. По его словам, активная гражданская позиция, стремление приносить пользу обществу, готовность помогать нуждающимся являются ярким проявлением Созидательного и Ответственного патриотизма.

Благодарность казахстанцев президенту за мир и стабильность

В День благодарности казахстанцы в социальных сетях выразили признательность и главе государства Касым-Жомарту Токаеву за сохранение мира, стабильности и взвешенную внешнюю политику страны.

Например, военнослужащие службы государственной охраны подготовили специальное видео поздравление, созданное совместно с родителями. В нем они поблагодарили народ Казахстана и президента за поддержку, доверие и внимание к службе, отметив важность единства общества и государства.

Политолог Марат Шибутов в свою очередь подчеркнул, что в современных условиях мир и стабильность уже не являются базовой нормой. Он отметил, что способность Казахстана сохранять баланс между различными центрами силы и оставаться вне глобальных конфликтов является важным достижением государственной политики.

Жанна Ахметова отметила, что на фоне глобальной нестабильности особенно ценится возможность жить в мирной стране. По ее словам, спокойная жизнь, безопасность семьи и возможность строить планы на будущее во многом стали возможны благодаря усилиям руководства страны на международной арене.

Исторический и современный смысл

По мнению историков, День благодарности отражает уникальный путь Казахстана как многонационального государства. В XX веке республика стала местом переселения миллионов людей различных национальностей, и взаимная поддержка народов позволила сохранить социальную стабильность и культурное разнообразие.

Сегодня праздник приобретает и современное звучание – благодарность выражают врачам, учителям, спасателям, волонтерам, предпринимателям и всем, кто способствует развитию общества.

Согласно социологическим исследованиям, более 70% казахстанцев воспринимают День благодарности как праздник, укрепляющий общественное доверие и межнациональное согласие.

Международное признание казахстанской модели согласия

Казахстанская модель межэтнического согласия получила признание на международном уровне как эффективный механизм поддержания общественной стабильности в многонациональном государстве. Опыт страны регулярно презентуется на площадках таких международных организаций, как Организация Объединенных Наций, ОБСЕ и других международных институтов.

Эксперты отмечают, что практика диалога культур и этносов, реализуемая в Казахстане, рассматривается зарубежными специалистами как пример профилактики межэтнических конфликтов и укрепления социальной устойчивости. Делегации различных стран изучают деятельность Ассамблеи народа Казахстана и механизмы общественного согласия в рамках международных конференций и экспертных встреч.

По оценкам аналитиков, именно сохранение межнационального мира стало одним из факторов устойчивого социально-экономического развития страны и повышения ее авторитета на международной арене.

