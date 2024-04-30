1 мая – День единства народа Казахстана: история праздника

Праздник 1 мая отмечают в Казахстане уже более ста лет. Zakon.kz напоминает, как трансформировалась эта торжественная дата.

Как появился День единства народа Казахстана



18 октября 1995 года президент страны Нурсултан Назарбаев подписал указ об объявлении 1 мая Днем единства народа Казахстана. Инициатива властей была встречена народом одобрительно – на территории республики давно и дружно проживают более ста народов и национальностей. Как правило, по всей стране в этот день проходят народные гуляния, открываются сотни концертных площадок. Мероприятия организовывают и этно-культурные центры народов Казахстана.

В 2024 году 1 мая будут вручать награды тем, кто особенно отличился в борьбе с сильнейшими паводками, которые в апреле накрыли большую часть страны.

История

По одной из версий торжественно отмечать 1 мая начали еще во времена Древнего Рима, только смысл у праздника был иной. Местные жители особенно почитали богиню плодородия Майю, в честь которой и был назван месяц. Считалось, что чем более шумно отметишь 1 мая, тем более урожайным будет год. Правда, с уходом язычества в Европе, о празднике все забыли на несколько столетий.

Второе дыхание праздник 1 мая получил в конце XIX века в США. В тот период к наемным работникам относились чуть лучше, чем к рабам – рабочий день мог продолжаться 15 и более часов. Вместо оплаты работникам давали только еду. 1 мая 1886 года рабочие Чикаго вышли на митинг, требуя восьмичасовой рабочий день и оплату труда деньгами. Манифестация была жестоко подавлена и протест захлебнулся. Но революционный ветер перемен уже стал набирать силу по всему миру и в 1889 году участники конгресса II Интернационала в Париже приняли решение считать 1 мая "Днем солидарности трудящихся всего мира".

В 1890 году в Варшаве, входившей тогда в состав Российской империи, прошла первомайская стачка рабочих. В 1891 году мероприятия прошли и в Петербурге, а с 1897 года маевки стали отмечаться регулярно и все больше приобретать политический окрас.

СССР

С 1917 года в Петрограде и других городах стали проводиться демонстрации под лозунгами: "Вся власть Советам" и "Долой министров-капиталистов". День международной солидарности трудящихся позднее был объявлен государственным праздником и выходным днем, точнее, он отмечался два дня – 1 и 2 мая.





Фото: Архив РИА Новости\Н.Максимов

В республиках Союза рабочий день длился восемь часов, были введены оплачиваемые больничные и отпуска. Историки считают, что опыт СССР заставил весь мировой капитал изменить подход к рабочему классу, сократив рабочий день до восьмичасового, предоставляя право на оплачиваемый отпуск.



Как сейчас отмечают 1 мая в мире

Праздник 1 мая отмечают по всему миру, но в разных странах имеются свои особенности. Во многих государствах, в том числе и в Казахстане, праздник утратил идеологическую или политическую подоплеки. Казахстанцы отмечают 1 мая День единства народа. Но День труда, сам по себе, из календаря праздничных дат республики не исчез – он отмечается в последнее воскресенье сентября. Перечень праздничных дат в Казахстане утвержден Постановлением правительства от 31 октября 2017 года.