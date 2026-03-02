#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
497.56
586.92
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
497.56
586.92
6.44
События

Звуки сигнализации: аэропорт Астаны обратился к пассажирам

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, приезд, выезд, прибытие, вылет, переезд, прилет, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 13:18 Фото: unsplash
Аэропорт Астаны обратился к пассажирам и гостям с предупреждением, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной информации, сегодня, 2 марта, в аэропорту Астаны проводятся плановые технические проверки систем безопасности.

"В течение дня возможны кратковременные срабатывания сигнализации, которые не связаны с чрезвычайными ситуациями и не представляют угрозы для пассажиров и персонала. Перед проведением проверок пассажиры и сотрудники будут заранее оповещены по громкой связи. Все мероприятия проводятся в плановом режиме и находятся под контролем соответствующих служб", – говорится в предупреждении.

1 марта стало известно о том, что в аэропорту Астаны за неудачную шутку с рейса сняли врача футбольного клуба "Кайрат".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Хорошую новость об LRT сообщил аким астанчанам
13:41, Сегодня
Хорошую новость об LRT сообщил аким астанчанам
Аэропорт Астаны обратился к пассажирам из-за топоров
10:36, 02 июня 2023
Аэропорт Астаны обратился к пассажирам из-за топоров
Аэропорт Астаны обратился с важным предупреждением к пассажирам
13:57, 06 января 2026
Аэропорт Астаны обратился с важным предупреждением к пассажирам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Даниил Медведев высказался о победе на топ-турнире в Дубае
14:18, Сегодня
Даниил Медведев высказался о победе на топ-турнире в Дубае
"Кызылжар" обновил логотип клуба
13:47, Сегодня
"Кызылжар" обновил логотип клуба
Сборная Казахстана представила состав на зимнюю Паралимпиаду в Милане
13:19, Сегодня
Сборная Казахстана представила состав на зимнюю Паралимпиаду в Милане
От Шайдорова до сенсации в шахматах: шесть главных спортсменов Казахстана в феврале-2026
12:58, Сегодня
От Шайдорова до сенсации в шахматах: шесть главных спортсменов Казахстана в феврале-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: