Звуки сигнализации: аэропорт Астаны обратился к пассажирам
Фото: unsplash
Аэропорт Астаны обратился к пассажирам и гостям с предупреждением, сообщает Zakon.kz.
Согласно распространенной информации, сегодня, 2 марта, в аэропорту Астаны проводятся плановые технические проверки систем безопасности.
"В течение дня возможны кратковременные срабатывания сигнализации, которые не связаны с чрезвычайными ситуациями и не представляют угрозы для пассажиров и персонала. Перед проведением проверок пассажиры и сотрудники будут заранее оповещены по громкой связи. Все мероприятия проводятся в плановом режиме и находятся под контролем соответствующих служб", – говорится в предупреждении.
1 марта стало известно о том, что в аэропорту Астаны за неудачную шутку с рейса сняли врача футбольного клуба "Кайрат".
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript