Звуки сигнализации: аэропорт Астаны обратился к пассажирам

Фото: unsplash

Аэропорт Астаны обратился к пассажирам и гостям с предупреждением, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной информации, сегодня, 2 марта, в аэропорту Астаны проводятся плановые технические проверки систем безопасности. "В течение дня возможны кратковременные срабатывания сигнализации, которые не связаны с чрезвычайными ситуациями и не представляют угрозы для пассажиров и персонала. Перед проведением проверок пассажиры и сотрудники будут заранее оповещены по громкой связи. Все мероприятия проводятся в плановом режиме и находятся под контролем соответствующих служб", – говорится в предупреждении. 1 марта стало известно о том, что в аэропорту Астаны за неудачную шутку с рейса сняли врача футбольного клуба "Кайрат".

