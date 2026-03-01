#Референдум-2026
События

"У меня бомба": врача ФК "Кайрат" сняли с рейса в аэропорту Астаны

Аэропорт в Астане, аэропорт Астаны, международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, международный аэропорт в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2026 20:16 Фото: Zakon.kz
В аэропорту Астаны за неудачную шутку с рейса сняли врача футбольного клуба "Кайрат". Инцидент произошел 28 февраля после матча за Суперкубок Казахстана, в котором алматинская команда уступила костанайскому "Тоболу", передает Zakon.kz.

Инцидент получил огласку в соцсетях, после чего в Департаменте полиции на транспорте уточнили детали случившегося. При прохождении досмотра на рейс Астана – Алматы пассажир на стандартный вопрос о запрещенных предметах ответил, что проносит на борт "бомбу".

Сотрудники линейного отдела полиции незамедлительно проверили ручную кладь и личные вещи врача футбольного клуба "Кайрат", однако никаких опасных устройств не обнаружили.

"По факту мелкого хулиганства транспортными полицейскими составлен административный протокол. Материал будет направлен в суд для принятия процессуального решения", – сообщили 1 марта 2026 года корреспонденту Zakon.kz в ведомстве.

Ранее пресс-служба Международного аэропорта имени Нурсултана Назарбаева выступила с важным предупреждением к пассажирам. В нем дана информация о том, что категорически запрещено говорить на территории воздушной гавани.

Канат Болысбек
