В Усть-Каменогорске на площадке вуза обсудили новую Конституцию и поддержку референдума

В Восточно-Казахстанском университете имени Сарсена Аманжолова состоялась встреча представителей Общенациональной коалиции "За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!" с научной интеллигенцией, представителями этнокультурных объединений и молодежью.

Делегацию возглавила заместитель премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева. Участие также приняли депутаты Мажилиса Парламента РК Лукбек Тумашинов и Сергей Пономарев, председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан Сатыбалды Даулеталин, пресс-секретарь Первого канала "Евразия" Полина Шиманская, председатель правления – ректор НАО "ВКУ им. С. Аманжолова" Мухтар Толеген и другие.

Фото: Общенациональная коалиция

Обсуждение было посвящено проекту новой Конституции и предстоящему 15 марта республиканскому референдуму. Зампремьера особо подчеркнула, что речь идет не о точечных изменениях, а о стратегическом выборе дальнейшего пути развития страны.

"Обсуждая сегодня проект новой Конституции, мы не говорим о больших или маленьких поправках. Мы не меняем старое на новое, как это себе представляют некоторые наши критики. И тем более мы не рассуждаем о необходимости тех или иных правовых или моральных категорий. Во-первых, речь идет о кардинальных переменах в самой траектории развития страны. Причем мы говорим о качестве этого развития. Во-вторых, речь идет об извечности наших национальных ценностей, на вершине которых стоит наша Независимость. Причем отныне мы не просто дорожим ею, а твердо и уверенно защищаем ее. В-третьих, речь идет о чистом в душе и помыслах, высокообразованном в уме, конкурентоспособном в мире поколении казахстанцев. Причем их неотъемлемые права и свободы в нынешнем цифровом веке подкреплены ценностями науки, культуры и инноваций. И наконец, речь идет о пересмотре места и роли Нации в современном миропорядке. Причем этот судьбоносный процесс проходит через преемственность всего пройденного пути за всю тысячелетнюю историю нашего народа", – отметила Аида Балаева.

Кроме того, заместитель премьер-министра отметила, что концептуальную основу проекта новой Конституции составляют ключевые инициативы президента, отражающие системный и продуманный подход к ее разработке.

"А тот факт, что концептуальную основу новой Конституции составляют такие ключевые инициативы президента, как "Адал азамат", "Заң мен тәртіп", "Таза Қазақстан", дает нам с вами право назвать Касым-Жомарта Кемелевича главным автором Основного закона страны. Тем более глава государства лично рассматривал каждое предложение, поступающее от общественности, не оставлял без внимания и критику, делая конструктивные выводы. Поэтому многие принципиальные изменения в Конституции были сформулированы и представлены на рассмотрение Конституционной комиссии им лично", – подчеркнула Балаева.

Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов подчеркнул, что проект новой Конституции стал результатом масштабного общественного диалога и опирается на предложения граждан и экспертного сообщества.

"Проект новой Конституции Республики Казахстан – это результат масштабной, открытой и по-настоящему всенародной работы. Главный закон страны разработан с учетом предложений граждан, политических партий, общественных организаций, научного и экспертного сообщества", – отметил он.

Далее участникам встречи разъяснили ряд институциональных новелл проекта, включая механизмы общественного участия и вопросы устойчивости системы управления. Депутат Мажилиса Парламента РК Лукбек Тумашинов остановился на исторической преемственности ряда институтов и на задачах обеспечения преемственности власти.

"Название "Құрылтай" – это историческое понятие, уходящее в глубь веков: у нашего народа такие формы совета и согласования были издавна. Что касается института вице-президента, вокруг него было много разговоров, но практика известна многим государствам: у нас этот институт призван обеспечивать устойчивость системы. После формирования "Құрылтая" президент внесет кандидатуру, и депутаты поддержат ее голосованием; вице-президент будет задействован в отдельных направлениях, в том числе в международных контактах и переговорах, а в случае чрезвычайной ситуации обеспечит преемственность и организацию выборов в установленный срок", – отметил депутат.

Отдельный акцент на площадке университета был сделан на теме человеческого капитала и роли региональных вузов в экономике знаний. Председатель правления – ректор НАО "Восточно-Казахстанский университет им. С. Аманжолова" Мухтар Толеген подчеркнул, что конституционное закрепление приоритета развития человека соответствует запросу на технологическое развитие и конкурентоспособность регионов.

"Конституционная реформа 2026 года – это не просто обновление норм. Это институциональная перезагрузка, отвечающая логике построения Справедливого Казахстана и принципам подотчетности, прозрачности и ответственности власти перед обществом. Закрепление на конституционном уровне приоритета развития человеческого капитала – это стратегический выбор страны. Сегодня образование и наука рассматриваются не только как социальная сфера, а как драйвер экономического роста, технологического суверенитета и региональной конкурентоспособности", – подчеркнул ректор.

В продолжение дискуссии участники встречи отметили, что документ задает стране более четкий ориентир на будущее: в тексте усиливается внимание к развитию человеческого капитала, образованию и науке, инновациям, экологической ответственности и обязанностям перед будущими поколениями.

В завершение встречи участникам были даны разъяснения на все интересующие вопросы.