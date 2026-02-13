#Казахстан в сравнении
События

Аида Балаева: Новая Конституция определяет стратегическую роль науки и образования в развитии страны

о роли новой Конституции в образовании, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 18:47 Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК
В Алматы прошла встреча членов Общенациональной коалиции "За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!" с представителями научного сообщества, сообщает Zakon.kz.

Возглавила встречу заместитель премьер-министра-министра культуры и информации, заместитель председателя Комиссии по конституционным реформам Аида Балаева. Встреча была посвящена обсуждению значимости проекта Новой Конституции и его роли в формировании интеллектуальной и инновационной нации.

"Образование, наука и инновации официально становятся ключевыми для страны ресурсами и драйверами развития, занимая важнейшее положение в новой модели экономического роста. Это значит, что на первое место наряду с природными ресурсами, промышленностью и другими экономическими сферами выходит качество человеческого капитала, его конкурентоспособность в эпоху мировых экономических кризисов и геополитических потрясений", – отметила Аида Балаева.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Она подчеркнула, что проект новой Конституции направлен на обеспечение благополучия граждан и устойчивого развития государства, где права человека определены как высший приоритет. В условиях цифровизации и технологических преобразований особое значение приобретают научные разработки и развитие интеллектуального потенциала страны.

"Конституционная реформа, инициированная главой государства, закрепляет переход Казахстана к новой модели развития, в основе которой – человеческий капитал. Сегодня ключевым ресурсом становится не сырье и не инфраструктура, а интеллект граждан, их знания, компетенции и способность создавать технологии. Наша задача – обеспечить не формальное исполнение принятых изменений, а их полноценную и системную реализацию в интересах построения Справедливого Казахстана", – отметил министр Саясат Нурбек.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

В ходе встречи представители науки, включая вице-президента Национальной академии наук РК Аскара Джумадильдаева, генерального директора Института философии, политологии и религиоведения Садвокасовой Айгуль, академика Национальной Академии наук при Президенте РК Локшина Вячеслава, ректора Казахского национального педагогического университета им. Абая Тлеп Болата, ректор Казахского национального университета им. Аль-Фараби Туймебаева Жансеита подчеркнули важность закрепления на конституционном уровне приоритетов науки и образования.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

"Этот референдум – важнейший этап развития страны. От осознанного выбора граждан зависит укрепление правовой системы и доверия к институтам государства. Поэтому вклад научного сообщества в общественный диалог имеет особое значение", – заключила Аида Балаева.

В завершение встречи участники акцентировали внимание на важности активного участия в республиканском референдуме как ключевом шаге для модернизации страны и укрепления ее интеллектуального потенциала.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
