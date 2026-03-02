Аида Балаева: Президент – главный автор Новой Конституции

Аида Балаева рассказала о ключевых положениях новой Конституции на встрече с общественностью ВКО.

Заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Республики Казахстан, заместитель председателя Общенациональной коалиции "За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!" Аида Балаева в рамках республиканской информационно-разъяснительной кампании встретилась с жителями Восточно-Казахстанской области. Выступая перед общественностью, она отметила, что новая Конституция определит долгосрочную траекторию развития страны и отражает общественный запрос на справедливость, законность и равные возможности.

Фото: Общенациональная коалиция

Обращаясь к участникам встречи, Аида Балаева подчеркнула:

"Обсуждая сегодня проект новой Конституции, мы не говорим о больших или маленьких поправках. Мы не меняем старое на новое, как это себе представляют некоторые наши критики. И тем более мы не рассуждаем о необходимости тех или иных правовых или моральных категорий. Речь идет о кардинальных переменах в самой траектории развития страны и о качестве этого развития. Речь идет о вечности наших национальных ценностей, на вершине которых стоит Независимость, которую мы не просто бережем, а твердо и уверенно защищаем. Речь идет о формировании поколения казахстанцев, чистых в помыслах, высокообразованных и конкурентоспособных в мире, чьи права и свободы в цифровую эпоху опираются на развитие науки, культуры и инноваций. И наконец, речь идет о пересмотре места и роли Нации в современном миропорядке через преемственность всего исторического пути нашего народа".

Она также отметила особую роль главы государства в формировании концепции нового Основного закона:

"Концептуальную основу новой Конституции составляют такие инициативы президента, как "Адал азамат", "Заң мен тәртіп", "Таза Қазақстан". Это дает нам право назвать Касым-Жомарта Кемелевича главным автором Основного закона страны. Глава государства лично рассматривал каждое предложение, поступавшее от общественности, внимательно относился к критике и делал конструктивные выводы, поэтому многие принципиальные изменения были сформулированы и внесены на рассмотрение Конституционной комиссии при его непосредственном участии".

В завершение встречи представители Коалиции призвали граждан принять активное участие в предстоящем референдуме и выразить свою позицию по будущему Основного закона страны.

Фото: Общенациональная коалиция

Общенациональная коалиция "За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!" объединяет ведущие политические партии, общественные организации, экспертное сообщество и гражданских активистов страны. Сегодня ее работа развернута во всех регионах Казахстана и включает проведение встреч, общественных обсуждений и разъяснительных мероприятий, направленных на открытый диалог с гражданами и повышение информированности общества о содержании проекта новой Конституции и значении предстоящего референдума.

Фото: Общенациональная коалиция

Пресс-служба Общенациональной Коалиции

Изготовлено: ТОО "AMANAT MEDIA GROUP"

Заказчик: Оспанов М. Ж.

Оплачено из средств ОО "Партия “AMANAT"