#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
497.56
586.92
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
497.56
586.92
6.44
События

Аида Балаева: Президент – главный автор Новой Конституции

Аида Балаева, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 15:31 Фото: Общенациональная коалиция
Аида Балаева рассказала о ключевых положениях новой Конституции на встрече с общественностью ВКО.

Заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Республики Казахстан, заместитель председателя Общенациональной коалиции "За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!" Аида Балаева в рамках республиканской информационно-разъяснительной кампании встретилась с жителями Восточно-Казахстанской области. Выступая перед общественностью, она отметила, что новая Конституция определит долгосрочную траекторию развития страны и отражает общественный запрос на справедливость, законность и равные возможности.

Фото: Общенациональная коалиция

Обращаясь к участникам встречи, Аида Балаева подчеркнула:

"Обсуждая сегодня проект новой Конституции, мы не говорим о больших или маленьких поправках. Мы не меняем старое на новое, как это себе представляют некоторые наши критики. И тем более мы не рассуждаем о необходимости тех или иных правовых или моральных категорий. Речь идет о кардинальных переменах в самой траектории развития страны и о качестве этого развития. Речь идет о вечности наших национальных ценностей, на вершине которых стоит Независимость, которую мы не просто бережем, а твердо и уверенно защищаем. Речь идет о формировании поколения казахстанцев, чистых в помыслах, высокообразованных и конкурентоспособных в мире, чьи права и свободы в цифровую эпоху опираются на развитие науки, культуры и инноваций. И наконец, речь идет о пересмотре места и роли Нации в современном миропорядке через преемственность всего исторического пути нашего народа".

Она также отметила особую роль главы государства в формировании концепции нового Основного закона:

"Концептуальную основу новой Конституции составляют такие инициативы президента, как "Адал азамат", "Заң мен тәртіп", "Таза Қазақстан". Это дает нам право назвать Касым-Жомарта Кемелевича главным автором Основного закона страны. Глава государства лично рассматривал каждое предложение, поступавшее от общественности, внимательно относился к критике и делал конструктивные выводы, поэтому многие принципиальные изменения были сформулированы и внесены на рассмотрение Конституционной комиссии при его непосредственном участии".

В завершение встречи представители Коалиции призвали граждан принять активное участие в предстоящем референдуме и выразить свою позицию по будущему Основного закона страны.

Фото: Общенациональная коалиция

Общенациональная коалиция "За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!" объединяет ведущие политические партии, общественные организации, экспертное сообщество и гражданских активистов страны. Сегодня ее работа развернута во всех регионах Казахстана и включает проведение встреч, общественных обсуждений и разъяснительных мероприятий, направленных на открытый диалог с гражданами и повышение информированности общества о содержании проекта новой Конституции и значении предстоящего референдума.

Фото: Общенациональная коалиция

Пресс-служба Общенациональной Коалиции

Изготовлено: ТОО "AMANAT MEDIA GROUP"

Заказчик: Оспанов М. Ж.

Оплачено из средств ОО "Партия “AMANAT"

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Аида Балаева: Уважение к человеку труда должно быть не лозунгом, а нормой, обеспеченной правовыми принципами
16:32, 25 февраля 2026
Аида Балаева: Уважение к человеку труда должно быть не лозунгом, а нормой, обеспеченной правовыми принципами
Аида Балаева сохранила должность министра культуры и информации
19:45, 06 февраля 2024
Аида Балаева сохранила должность министра культуры и информации
Аида Балаева назначена министром культуры и информации
12:03, 02 сентября 2023
Аида Балаева назначена министром культуры и информации
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
В "Динамо" приняли решение по Зайнутдинову
16:20, Сегодня
В "Динамо" приняли решение по Зайнутдинову
Появился способ для Даниила Медведева и Андрея Рублёва выбраться из Дубая
15:42, Сегодня
Появился способ для Даниила Медведева и Андрея Рублёва выбраться из Дубая
Бывший чемпион UFC "анонсировал" бой с Хамзатом Чимаевым
15:22, Сегодня
Бывший чемпион UFC "анонсировал" бой с Хамзатом Чимаевым
Джон Джонс ведёт переговоры о бое на UFC в Белом доме
14:44, Сегодня
Джон Джонс ведёт переговоры о бое на UFC в Белом доме
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: