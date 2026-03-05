#Референдум-2026
События

Сенат ратифицировал протокол об изменениях в системе контроля техрегламентов ЕАЭС

Сенат Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 12:43 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Сената 5 марта 2026 года на пленарном заседании палаты ратифицировали Протокол о внесении изменений в Соглашение о принципах и подходах осуществления государственного контроля за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза, передает Zakon.kz.

В заключении к документу уточняется, что в целях гармонизации законодательства государств – членов Евразийского экономического союза принято соглашение о принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза в целях гармонизации законодательства государств – членов Евразийского экономического союза в указанной сфере (далее – соглашение).

"Соглашением предусмотрено обеспечение обмена информацией между государствами –членами Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Союза, для предупреждения ее обращения на внутреннем рынке. Вместе с тем в нормативных правовых актах ЕАЭС и национальном законодательстве отсутствует определение термина "опасная продукция". Положения закона содержат изменения по тексту соглашения путем замены слов "опасная продукция" на слова "продукция, не соответствующая требованиям технических регламентов Союза", – говорится в документе.

Отмечается, что задачей закона является проведение внутригосударственных процедур для принятия протокола согласно установленному законодательством порядку.

Ранее Сенат ратифицировал соглашение о единых правилах происхождения экспортных товаров в ЕАЭС.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
