Сенат ратифицировал соглашение о реадмиссии с Австрией

Депутаты Сената на пленарном заседании палаты 5 марта 2026 года ратифицировали Соглашение между правительствами Казахстана и Австрии о реадмиссии и транзите лиц с незаконным пребыванием, передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении отмечается, что закон направлен на развитие сотрудничества между Казахстаном и Австрией в сфере противодействия нелегальной миграции, а также на создание эффективных процедур выявления и возвращения лиц, нарушающих условия въезда или пребывания на территории двух стран.

"Задачей закона является ратификация соглашения между Правительством Республики Казахстан и Федеральным Правительством Австрийской республики о реадмиссии и транзите лиц с незаконным пребыванием, достигнутого в Астане 28 февраля 2025 года. Соглашением предусматривается регламентированная система правовых, административных и процедурных мер, направленных на реализацию механизмов реадмиссии и транзита лиц с незаконным пребыванием", – говорится в документе.

В частности, соглашением:

устанавливаются четкие определения основных понятий используемых в соглашении. К примеру, раскрывается содержание понятий "гражданин", "гражданин третьего государства" и "лицо без гражданства", "лицо с незаконным пребыванием", "запрашивающая" и "запрашиваемая" стороны, "реадмиссия", "транзит", "компетентный орган" и другие, что обеспечивает единообразное толкование и правильное применение норм;

закрепляются обязательства сторон по реадмиссии собственных граждан, а также условия и основания реадмиссии граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не выполняют или перестают выполнять условия въезда, пребывания или проживания на территории государства одной из сторон;

определяются содержание запроса о реадмиссии, порядок его направления, процедура его рассмотрения и сроки предоставления ответа на него;

устанавливаются правила выдачи проездных документов, организации передачи лиц, а также условия сопровождения реадмиссируемых лиц;

регламентируются процедуры идентификации лиц, в том числе путем документального подтверждения гражданства, проведения собеседований и использования доказательств различного уровня;

определяются условия и виды транспортировки лиц, подлежащих реадмиссии. Транспортировка может производиться любым средством и видом транспорта, включая воздушные и наземные;

регламентируется порядок осуществления транзита граждан третьих государств и лиц без гражданства, определяются процедура подачи запроса о транзите, основания для отказа в транзите и его сроки;

вводятся строгие гарантии обеспечения безопасности персональных данных, включая защиту от несанкционированной или незаконной обработки, а также от непреднамеренной потери, уничтожения или повреждения;

определяются финансовые обязательства сторон, связанные с реадмиссией, включая распределение транспортных и транзитных расходов.

Также соглашение предусматривает порядок урегулирования споров, а также порядок его вступления в силу, срок и прекращение его действия.

"Компетентными органами для реализации соглашения, в том числе для непосредственного взаимодействия определены: для Правительства Республики Казахстан – Министерство внутренних дел Республики Казахстан; для Федерального Правительства Австрийской республики – Федеральное ведомство по делам иммиграции и предоставления убежища Федерального министерства внутренних дел Австрийской республики. Аналогичные соглашения о реадмиссии лиц Казахстаном заключены с 21 страной", – говорится в дополнении.

Отмечается, что ратификация соглашения позволит укрепить двустороннее сотрудничество в вопросах борьбы с незаконной миграцией и трансграничной организованной преступностью, а также обеспечения безопасной реадмиссии в соответствии с общепризнанными процедурами, принципами и нормами международного права.

