Коалиция: новая Конституция обеспечит перезагрузку политической системы под запросы граждан

Общенациональная Коалиция "За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!" во главе с председателем Мажилиса Ерланом Кошановым провела встречи с жителями Павлодарской области.

Представители общественности, производственники, молодежь и активисты региона делились своим мнением о значимости новой Конституции и перспективах, которые она раскрывает для региона и страны в целом.

В преддверии всенародного референдума Коалиция провела 12 тысяч мероприятий в регионах, в том числе в самых отдаленных населенных пунктах. Миллионы казахстанцев понимают важность принятия новой Конституции, разделяют ценности документа и видят в нем большие возможности для развития страны и реализации собственных планов. Об этом члены Коалиции говорили с представителями общественности Павлодарской области в городском Дворце культуры областного центра, где собралось 900 человек.

В ходе открытого диалога с жителями региона Ерлан Кошанов подчеркнул, что проект новой Конституции, предложенный главой государства, зиждется на ожиданиях, предложениях и запросах народа, активных сограждан. В ходе подготовки парламентской реформы в адрес Конституционной комиссии поступило свыше десяти тысяч предложений и обращений от казахстанцев. Как отметил спикер Мажилиса, ученые, жители, эксперты, общественники Павлодарского региона были одними из активных участников этого большого исторического процесса.

"Чутко реагируя на запросы нашего общества, остро чувствуя пульс времени, глава государства на Национальном курултае заявил, что масштаб и глубина предлагаемых изменений сопоставимы с принятием новой Конституции. Это нашло подтверждение в ходе работы Конституционной комиссии. Все мы были свидетелями того, что президент регулярно принимал руководителей и членов комиссии, держал весь ход разработки проекта Конституции на своем личном контроле. На этих встречах наш президент задавал вектор, контуры и смыслы по концептуальным идеям, основополагающим принципам и фундаментальным ценностям нового Основного закона. Поэтому от имени нашей Общенациональной коалиции мы можем однозначно заявить: Касым-Жомарт Кемелевич Токаев является инициатором, вдохновителем и архитектором нашей новой Народной Конституции Справедливого и Прогрессивного Казахстана", – заявил Ерлан Кошанов.

Он отметил, что новая Конституция становится, по сути, путеводителем, который обеспечит в новых условиях перезагрузку политической системы и всех общественных институтов с учетом запросов граждан.

Фото: Общенациональная коалиция

Участники встречи в свою очередь заявили, что за это время благодаря широкому обсуждению в обществе им удалось глубоко осмыслить проект нового Основного закона. Важнейшей миссией новой Конституции общественники считают сохранение и укрепление согласия и стабильности в стране, основы которых заложены в проекте, начиная с преамбулы.

Как отметил в своем выступлении политолог, старший преподаватель "Торайгыров университета" Борис Поломарчук, новая Конституция превращает многообразие казахстанского народа в настоящую силу. По мнению эксперта, межнациональное согласие – это вопрос безопасности будущего, и новая Конституция отвечает на этот вызов.

Доцент университета Айман Зейнулина обратила внимание на то, что проект нового Основного закона вобрал в себя ценности и смыслы, к которым всегда стремилась казахская интеллигенция. Это верховенство справедливости и закона, приоритет развития науки и образования, государство, ориентированное на человека, и курс на построение интеллектуальной, прогрессивной нации.

Фото: Общенациональная коалиция

Выступающие отметили также значимость закрепления на конституционном уровне норм о достоинстве человека, равенстве перед законом, недопустимости дискриминации по происхождению, национальности, убеждениям или вере, а также идеи солидарности, когда судьба страны становится общей ответственностью всех.

Кроме того, с принятием новой Конституции павлодарцы связывают большие надежды на решение проблем с экологией. Закрепление в проекте Основного закона принципа высокой экологической культуры и ответственности за сокрытие информации, угрожающей жизни и здоровью людей, – реальный отклик на многолетние обращения граждан. Жители промышленного региона видят в этом справедливую меру, направленную на сохранение природы и здоровья населения.

А о том, как заложенные в проекте нового Основного закона принципы уже работают на практике, рассказали сами местные жители – участники регионального проекта "TURGYNDAR AMANATY". Проект направлен на то, чтобы жители не оставались один на один с проблемами своих домов и дворов. В рамках этой инициативы в регионах выстроена комплексная модель взаимодействия жителей, ОСИ, КСК, депутатов и городских служб.

Фото: Общенациональная коалиция

Такая система позволяет принимать непосредственное участие в управлении своим домом и брать на себя ответственность за принимаемые решения. По мнению жителей, такой подход созвучен с курсом реформ главы государства, направленным на расширение участия общества в управлении страной. Логическим его продолжением стал проект новой Конституции – юридическая основа общества равных возможностей, где каждый гражданин может честно трудиться и сам строить свою судьбу.

Новые возможности в цифровой среде, образовании, науке, культуре, политике, открывающиеся перед молодежью в связи с принятием новой Конституции, обсуждались на встрече с представителями креативной молодежи Павлодарской области, которая прошла в формате открытого микрофона на базе IT-колледжа.

Фото: Общенациональная коалиция

Молодые люди подчеркнули, что один из важных постулатов президента, вошедших в проект новой Конституции, – признание значимости человеческого капитала. Они полностью поддерживают такую стратегию и готовы внести свой вклад в развитие страны своими знаниями и способностями. Поэтому они выбирают новую Конституцию, которая открывает реальные перспективы для проведения научных исследований, внедрения инноваций, расширяет доступ к современным образовательным программам и честному труду. Студенты отметили, что благодаря закреплению всех этих норм на уровне Основного закона они могут уверенно смотреть в свое будущее и планировать свою жизнь и профессиональную деятельность в родной стране.

Фото: Общенациональная коалиция

Содержательный разговор состоялся с представителями алюминиевого кластера и энергетических предприятий области на площадке Павлодарского алюминиевого завода. В ходе дискуссии члены Коалиции акцентировали внимание павлодарских производственников на защите интересов человека труда. В проекте закрепляются нормы о безопасных условиях работы, справедливой и недискриминационной оплате труда, а также социальной защите в соответствии с законом. Государство принимает на себя обязательство обеспечивать минимальные социальные стандарты и поддержку занятости. Для крупных производств и энергетических объектов эти положения имеют прикладное значение – они напрямую связаны с производственной безопасностью и устойчивостью трудовых коллективов, отметили производственники.

Жители Павлодарской области ждут 15 марта, чтобы открыто выразить свое мнение и внести лепту в формирование стабильного будущего страны. Страны, в которой правят Закон и Порядок и каждому гражданину открываются равные возможности для благополучной жизни.

Пресс-служба Общенациональной Коалиции

Фото: Талгат Таныбаев, Али Галым

Изготовлено: ТОО "AMANAT MEDIA GROUP"

Заказчик: Оспанов М. Ж.

Оплачено из средств ОО "Партия "AMANAT"