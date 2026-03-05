#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
499.83
581.5
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
499.83
581.5
6.42
События

В СКО укрепляют систему защиты лесов – лесным хозяйствам передана 51 единица новой техники

Вручение ключей в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 18:35 Фото: пресс-служба акимата СКО
В Северо-Казахстанской области лесным хозяйствам региона торжественно вручили ключи от новой специализированной техники. Масштабное обновление материально-технической базы лесной отрасли стало одной из крупнейших мер поддержки за все время.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев неоднократно отмечал, что вопросы экологии, сохранения и рационального использования природных ресурсов требуют системного подхода и ответственности как государства, так и общества. Эта тема имеет ключевое значение для поддержания экологического баланса и устойчивого развития страны.

Фото: пресс-служба акимата СКО

В рамках лизинга через Фонд развития промышленности для лесных хозяйств области приобретается 107 единиц специализированной техники на общую сумму 3,6 млрд тенге. Новая техника будет задействована для защиты лесов от пожаров, проведения лесохозяйственных работ и ухода за лесным фондом. Ключи от новой специализированной техники лесным хозяйствам региона торжественно вручил первый заместитель акима региона Марат Тасмаганбетов.

"В прошлом году были вручены ключи от 27 малых лесопожарных комплексов. Сегодня мы передаем лесным хозяйствам еще 51 единицу тракторной техники и символично вручаем ключи. Благодаря принимаемым мерам уровень оснащенности лесных хозяйств увеличится с 60% до 75%. Перед отраслью стоят важные задачи – предупреждение лесных пожаров, восстановление и воспроизводство лесов, сохранение биологического разнообразия и рациональное использование природных ресурсов", – отметил первый заместитель акима Марат Тасмаганбетов.

В проекте Новой Конституции особое внимание уделяется вопросам экологической ответственности и рационального использования природных богатств страны. Основной закон закрепляет принцип бережного отношения к природным ресурсам.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Такие меры, как обновление техники лесных хозяйств, позволяют эффективнее проводить лесовосстановительные работы, противопожарные мероприятия и уход за лесным фондом, что соответствует стратегическому курсу на экологическую устойчивость.

"Согласно поручению главы государства и при поддержке акима области выделяются средства для усиления материально-технической базы. Сегодня вручены ключи от 51 трактора – 26 единиц МТЗ и 25 LOVOL. Дополнительно в мае планируется приобретение еще 29 пожарных машин, предназначенных для охраны лесов. Такой поддержки уже давно не было, она ощутима. Это отмечают работники, которые трудятся в отрасли более 30-40 лет", – отметил руководитель Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Ерболат Бекшенов.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Всего в 12 лесных хозяйствах региона трудятся более 700 человек. Отрасль демонстрирует положительную динамику развития, внедряются новые технологии в сфере охраны лесного фонда и профилактики природных пожаров. Специалисты отмечают, что новая техника значительно облегчит работу сотрудников.

"Нашему лесному хозяйству вручили пять единиц техники – это три трактора LOVOL и два МТЗ. Мы работаем на территории четырех районов – Уалихановского, Акжарского, Тайыншинского и части Айыртауского. В коллективе трудятся 46 человек и еще около 30 сезонных работников. Техника для нас очень важна: она используется для противопожарных мероприятий, лесокультурных работ, устройства и ухода за минерализованными полосами. Обновление техники было и в прошлом году – тогда мы получили малые лесные комплексы на базе автомобилей, а несколько лет назад нам также передавали тракторы МТЗ. Такая поддержка действительно необходима", – поделился руководитель Орлиногорского лесного хозяйства Тимофей Семенов.

Фото: пресс-служба акимата СКО

В целом за последние три года из местного бюджета на укрепление материально-технической базы лесных хозяйств выделено более 800 млн тенге. На эти средства приобретено 79 единиц специализированной техники и завершено строительство лесной пожарной станции в городе Булаево.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Читайте также
В ЗКО за два года закуплено более 500 единиц необходимой техники для важных отраслей
15:28, 19 декабря 2024
В ЗКО за два года закуплено более 500 единиц необходимой техники для важных отраслей
Более 200 человек и пять вертолетов тушат лесной пожар в ВКО
10:41, 05 июля 2023
Более 200 человек и пять вертолетов тушат лесной пожар в ВКО
Туркестан: в Сарыагаше представителям коммунальной сферы передали новую технику
14:18, 01 августа 2025
Туркестан: в Сарыагаше представителям коммунальной сферы передали новую технику
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
В России оценили футбольные навыки Хабиба Нурмагомедова
19:22, Сегодня
В России оценили футбольные навыки Хабиба Нурмагомедова
Решилась судьба "Барыса" в борьбе за плей-офф КХЛ
18:52, Сегодня
Решилась судьба "Барыса" в борьбе за плей-офф КХЛ
Определились соперники казахстанских дзюдоистов на элитном турнире в Австрии
18:30, Сегодня
Определились соперники казахстанских дзюдоистов на элитном турнире в Австрии
"Астана" объявила об уходе опытного легионера перед стартом сезона
18:14, Сегодня
"Астана" объявила об уходе опытного легионера перед стартом сезона
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: