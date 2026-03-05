В СКО укрепляют систему защиты лесов – лесным хозяйствам передана 51 единица новой техники

В Северо-Казахстанской области лесным хозяйствам региона торжественно вручили ключи от новой специализированной техники. Масштабное обновление материально-технической базы лесной отрасли стало одной из крупнейших мер поддержки за все время.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев неоднократно отмечал, что вопросы экологии, сохранения и рационального использования природных ресурсов требуют системного подхода и ответственности как государства, так и общества. Эта тема имеет ключевое значение для поддержания экологического баланса и устойчивого развития страны.

Фото: пресс-служба акимата СКО

В рамках лизинга через Фонд развития промышленности для лесных хозяйств области приобретается 107 единиц специализированной техники на общую сумму 3,6 млрд тенге. Новая техника будет задействована для защиты лесов от пожаров, проведения лесохозяйственных работ и ухода за лесным фондом. Ключи от новой специализированной техники лесным хозяйствам региона торжественно вручил первый заместитель акима региона Марат Тасмаганбетов.

"В прошлом году были вручены ключи от 27 малых лесопожарных комплексов. Сегодня мы передаем лесным хозяйствам еще 51 единицу тракторной техники и символично вручаем ключи. Благодаря принимаемым мерам уровень оснащенности лесных хозяйств увеличится с 60% до 75%. Перед отраслью стоят важные задачи – предупреждение лесных пожаров, восстановление и воспроизводство лесов, сохранение биологического разнообразия и рациональное использование природных ресурсов", – отметил первый заместитель акима Марат Тасмаганбетов.

В проекте Новой Конституции особое внимание уделяется вопросам экологической ответственности и рационального использования природных богатств страны. Основной закон закрепляет принцип бережного отношения к природным ресурсам.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Такие меры, как обновление техники лесных хозяйств, позволяют эффективнее проводить лесовосстановительные работы, противопожарные мероприятия и уход за лесным фондом, что соответствует стратегическому курсу на экологическую устойчивость.

"Согласно поручению главы государства и при поддержке акима области выделяются средства для усиления материально-технической базы. Сегодня вручены ключи от 51 трактора – 26 единиц МТЗ и 25 LOVOL. Дополнительно в мае планируется приобретение еще 29 пожарных машин, предназначенных для охраны лесов. Такой поддержки уже давно не было, она ощутима. Это отмечают работники, которые трудятся в отрасли более 30-40 лет", – отметил руководитель Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Ерболат Бекшенов.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Всего в 12 лесных хозяйствах региона трудятся более 700 человек. Отрасль демонстрирует положительную динамику развития, внедряются новые технологии в сфере охраны лесного фонда и профилактики природных пожаров. Специалисты отмечают, что новая техника значительно облегчит работу сотрудников.

"Нашему лесному хозяйству вручили пять единиц техники – это три трактора LOVOL и два МТЗ. Мы работаем на территории четырех районов – Уалихановского, Акжарского, Тайыншинского и части Айыртауского. В коллективе трудятся 46 человек и еще около 30 сезонных работников. Техника для нас очень важна: она используется для противопожарных мероприятий, лесокультурных работ, устройства и ухода за минерализованными полосами. Обновление техники было и в прошлом году – тогда мы получили малые лесные комплексы на базе автомобилей, а несколько лет назад нам также передавали тракторы МТЗ. Такая поддержка действительно необходима", – поделился руководитель Орлиногорского лесного хозяйства Тимофей Семенов.

Фото: пресс-служба акимата СКО

В целом за последние три года из местного бюджета на укрепление материально-технической базы лесных хозяйств выделено более 800 млн тенге. На эти средства приобретено 79 единиц специализированной техники и завершено строительство лесной пожарной станции в городе Булаево.