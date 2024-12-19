В ЗКО за два года закуплено более 500 единиц необходимой техники для важных отраслей
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
В соответствии с поручением главы государства в Западно-Казахстанской области в 2023-2024 годах проведена модернизация материально-технической базы жизнеобеспечивающих отраслей.
Для закупки 530 единиц техники из областного бюджета выделено более 10 млрд тенге.
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
В частности, в сферу чрезвычайных ситуаций приобретено 44 единицы техники, в департамент полиции – 165 единиц, в лесохозяйственные учреждения – 88 единиц, в сферу жилищно-коммунального хозяйства – 58 единиц, в сферу здравоохранения – 117 единиц, в сферу образования – 58 единиц.
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
Ожидается, что модернизация материально-технической базы приведет к повышению качества оказываемых услуг населению.
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
Работа по модернизации материальной базы будет продолжена и в дальнейшем.
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