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События

В ЗКО за два года закуплено более 500 единиц необходимой техники для важных отраслей

В ЗКО за два года закуплено более 500 единиц необходимой техники для важных отраслей, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 15:28 Фото: пресс-служба акимата ЗКО
В соответствии с поручением главы государства в Западно-Казахстанской области в 2023-2024 годах проведена модернизация материально-технической базы жизнеобеспечивающих отраслей.

Для закупки 530 единиц техники из областного бюджета выделено более 10 млрд тенге.

В ЗКО за два года закуплено более 500 единиц необходимой техники для важных отраслей, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 15:28

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В частности, в сферу чрезвычайных ситуаций приобретено 44 единицы техники, в департамент полиции – 165 единиц, в лесохозяйственные учреждения – 88 единиц, в сферу жилищно-коммунального хозяйства – 58 единиц, в сферу здравоохранения – 117 единиц, в сферу образования – 58 единиц.

В ЗКО за два года закуплено более 500 единиц необходимой техники для важных отраслей, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 15:28

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В ЗКО за два года закуплено более 500 единиц необходимой техники для важных отраслей, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 15:28

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Ожидается, что модернизация материально-технической базы приведет к повышению качества оказываемых услуг населению.

В ЗКО за два года закуплено более 500 единиц необходимой техники для важных отраслей, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 15:28

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Работа по модернизации материальной базы будет продолжена и в дальнейшем.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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