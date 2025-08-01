Туркестан: в Сарыагаше представителям коммунальной сферы передали новую технику

В Сарыагашском районе введена в эксплуатацию новая спецтехника в рамках программы "Таза Қазақстан", направленной на улучшение экологической обстановки. Ключи от техники вручил аким области Нуралхан Кушеров, который прибыл в район с командировкой.

"Как вы знаете, год назад была запущена программа "Таза Қазақстан". Выражаю искреннюю благодарность каждому жителю региона, который с первых дней активно участвует в общенациональной программе. глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев сказал: "Чистота должна начинаться с каждого человека, каждого дома, каждой улицы и каждого города. "Таза Қазақстан" – это не однодневная кампания, а образ жизни". В целях улучшения качества жизни населения и обеспечения чистоты в селах мы выделяем средства из областного бюджета, и сегодня в рамках этих мер вручаем ключи от техники. Новая спецтехника сделает район чище и красивее. Желаю плодотворной работы в интересах региона, благополучия!" – сказал Нуралхан Кушеров.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Данная инициатива является отражением реальной реализации на местном уровне программы "Таза Қазақстан", реализуемой по инициативе президента страны.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Из областного бюджета на приобретение одной единицы спецтехники "КамАз" с моющими и чистящими функциями для улиц, 11 маломерных универсальных тракторов lovol-604 и 11 прицепов было выделено 257,1 млн тенге. Эта техника идеально подходит для небольших площадей, теплиц, животноводческих ферм и общественных работ.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Отметим, за последние два года по Туркестанской области в рамках программы "Таза Қазақстан" были приобретены сотни единиц техники для коммунальной сферы. В том числе увеличивается доля спецтехники в Сарыагашском районе. Новая техника применяется для поддержания санитарной чистоты как в районном центре, так и в сельских округах.