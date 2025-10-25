#АЭС в Казахстане
События

В Усть-Каменогорске состоялась церемония поднятия Государственного флага в честь Дня Республики

люди, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2025 13:37 Фото: пресс-центр ВКО
25 октября 2025 года в Усть-Каменогорске у Монумента Независимости прошла торжественная церемония поднятия Государственного флага, посвященная Дню Республики, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие жители города, ветераны, военнослужащие, представители молодежи и государственной службы и аким области Нурымбет Сактаганов. Под звуки гимна Казахстана небесно-голубое полотнище взмыло к небу, став символом свободы, единства и независимости страны.

Фото: пресс-центр ВКО

"От всей души поздравляю вас с единственным национальным праздником – Днем Республики! Все сегодняшние достижения и успехи нашей страны, масштабные реформы и долгосрочные приоритеты стали возможны исключительно благодаря обретенной независимости. Поэтому укрепление суверенитета и бережное сохранение нашей независимости – это почетная обязанность каждого из нас!" – подчеркнул глава региона.

Фото: пресс-центр ВКО

Особое значение церемонии придала присяга молодых государственных служащих, которые сегодня официально подтвердили верность выбранной профессии и идеалам служения народу.

Фото: пресс-центр ВКО

Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем обращении подчеркнул, что несмотря на беспрецедентные вызовы неспокойного времени, мы строим Справедливый Казахстан – страну равных возможностей для всех граждан. Проводимые реформы в политике, экономике, социальной сфере нацелены на обеспечение процветания Отечества и повышение благосостояния народа.

Фото: пресс-центр ВКО

Эти слова, ставшие лейтмотивом празднования, отражают главную идею Дня Республики – ответственность за будущее страны, труд и стремление к развитию.

Праздничная церемония напомнила, что сила государства – в единстве народа, преемственности поколений и вере в собственные силы.

Айсулу Омарова
