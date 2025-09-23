Сколько импортируем, столько и экспортируем – глава МСХ о подсолнечном масле

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров 23 сентября 2025 года на брифинге в правительстве рассказал о ситуации с производством подсолнечного масла в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава МСХ напомнил, что в стране снижена площадь зерновых культур, за счет чего удалось увеличить площадь масличных на 1 млн га.

"В этом году мы ожидаем урожая в 4 млн тонн масличных семян – такого у нас еще не было. Перерабатывающих предприятий у нас достаточно – 88. Загруженность составляет не более 70%. Все перерабатывающие предприятия готовы, как и элеваторы для хранения маслосемян, силоса", – сказал Сапаров.

Министр заверил, что проблем с переработкой не будет.

"Обеспеченность маслом у нас, в принципе, 100%-ная, но есть импорт и экспорт. Сколько мы импортируем, столько и экспортируем", – добавил он.

