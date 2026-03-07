Семь тысяч человек поддержали референдум на стадионе в Туркестане

В рамках I тура Премьер-лиги Казахстана на стадионе "Туркестан Арена" в городе Туркестан состоялась встреча футбольных клубов "Актобе" и "Тобол", сообщает Zakon.kz.

В преддверии данного матча с участием молодежи была организована специальная акция, направленная на поддержку важного общественно-политического события в жизни страны – предстоящего референдума.

Фото: Региональная служба коммуникаций Туркестанской области

Праздник футбола начался с молодежного патриотического флешмоба. Трогательная постановка "Рухани" в исполнении танцевальной группы "Жастар VIBE" подарила зрителям особое настроение, продемонстрировав единство молодежи и любовь к стране.

Фото: Региональная служба коммуникаций Туркестанской области

Также перед матчем туркестанские артисты представили концертную программу и исполнили патриотические песни. Это обогатило содержание футбольного вечера и подняло дух зрителей.

В ходе мероприятия спикеры отметили значение и значение референдума, который является важным для общества. С речью выступил председатель молодежного крыла "Жастар рухы" при партии Аmаnаt Еркебулан Мадиярулы, который призвал молодежь активно участвовать в важных политических кампаниях.

Фото: Региональная служба коммуникаций Туркестанской области

В рамках акции болельщики, собравшиеся на стадионе, подняли и поддержали на трибунах большой синий флаг и баннер с надписью "Референдум". Кроме того, во время футбольного перерыва через экран был показан специальный видеоролик о референдуме.

Фото: Региональная служба коммуникаций Туркестанской области

Таким образом, футбольный вечер в Туркестане превратился не только в спортивное соревнование, но и в содержательную акцию, направленную на повышение общественной активности молодежи и поддержку страновых инициатив. По окончании матча добровольная молодежь в рамках экологической акции "Таза Қазақстан" очистила территорию стадиона, продемонстрировала пример общественной культуры и ответственности.