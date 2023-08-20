Матч "Актобе" – "Тобол" завершился ничьей
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Костанайские футболисты сумели забить первый гол до перерыва, дальний удар под перекладину исполнил Рамазан Оразов. Во второй половине обе команды шли вперед, в одном из моментов Алибек Касым получил красную карточку, следом Андрия Филипович дальним выстрелом выровнял положение. В дальнейшем команды обменивались опасными моментами, завершив поединок ничьей – 1:1.
Теперь у "Актобе" в активе 40 очков, такой же показатель имеет "Астана", команды делят 2-3 места турнирной таблицы, "Тобол" с 27 баллами идет в ее середине.
"Актобе" – "Тобол" 1:1 (0:1):
- Оразов 40 (0:1),
- Филипович 66 (1:1)
Удаление: Касым 56.