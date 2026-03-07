"Актобе" уничтожил одного из фаворитов на старте КПЛ
Номинальные хозяева сразу обозначили преимущество и на 24-й минуте Даниэль Соса замкнул прострел в штрафную, после этого Иван Ордец сыграл рукой в своей штрафной, однако Александр Заруцкий вытащил пенальти Луиса Герры, а перед перерывом костанайцы остались в меньшинстве из-за удаления Максима Мякиша. На старте второй половины Айдин Зелькович реализовал выход один на один, Тимур Досмагамбетов отличился дальним ударом в нижний угол ворот, после чего в КПЛ дебютировал Луиш Нани, а Жаслан Жумашев сократил разрыв, а итог с передачи португальца подвел Иван Ордец – 4:1. Видео ассиста можно посмотреть ниже.
Таким образом, "Актобе" стартовал в новом сезоне уверенной победой над одним из фаворитов.
"Актобе" – "Тобол" 4:1 (1:0):
- Соса 24 (1:0),
- Зелькович 46 (2:0),
- Досмагамбетов 68 (3:0),
- Жумашев 72 (3:1),
- Ордец 74 (4:1)
Нереализованный пенальти: Герра 32 (вратарь)
Удаление: Мякиш 39.
Ранее сообщалось, что "Кайрат" начал сезон КПЛ с победы над "Алтаем".