"Актобе" уничтожил одного из фаворитов на старте КПЛ

"Актобе" и костанайский "Тобол" сыграли в матче первого тура казахстанской Премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе "Туркестан Арена", обслуживала ее судейская бригада во главе с Болатом Сариевым из Уральска, сообщает Zakon.kz.

Номинальные хозяева сразу обозначили преимущество и на 24-й минуте Даниэль Соса замкнул прострел в штрафную, после этого Иван Ордец сыграл рукой в своей штрафной, однако Александр Заруцкий вытащил пенальти Луиса Герры, а перед перерывом костанайцы остались в меньшинстве из-за удаления Максима Мякиша. На старте второй половины Айдин Зелькович реализовал выход один на один, Тимур Досмагамбетов отличился дальним ударом в нижний угол ворот, после чего в КПЛ дебютировал Луиш Нани, а Жаслан Жумашев сократил разрыв, а итог с передачи португальца подвел Иван Ордец – 4:1. Видео ассиста можно посмотреть ниже.

Таким образом, "Актобе" стартовал в новом сезоне уверенной победой над одним из фаворитов.

"Актобе" – "Тобол" 4:1 (1:0):

Соса 24 (1:0),

Зелькович 46 (2:0),

Досмагамбетов 68 (3:0),

Жумашев 72 (3:1),

Ордец 74 (4:1)

Нереализованный пенальти: Герра 32 (вратарь)

Удаление: Мякиш 39.

Ранее сообщалось, что "Кайрат" начал сезон КПЛ с победы над "Алтаем".