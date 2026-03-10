Казахстанку, пропавшую при загадочных обстоятельствах во Вьетнаме, нашли

Во Вьетнаме нашлась молодая женщина Асем Аубакир, о странной пропаже которой рассказала ее сестра, сообщает Zakon.kz.

Утром 10 марта Рузана Аубакир поделилась хорошей новостью.

"Асему нашли. Меня попросили не говорить сейчас, в каком она состоянии. Благодарю Министерство иностранных дел (МИД), полицию, всех, кто помогал... В данный момент она с консулом Тимуром. По видеозвонку я видела Асем, остальное пока комментировать не могу..." – сказала женщина, которая на тот момент искала возможность вылететь за сестрой.

Редакция обратилась в МИД РК за разъяснениями по ситуации.

27-летняя Асем Аубакир перестала выходить на связь 6 марта в Хошимине. Ее близкие отмечали, что это произошло при странных обстоятельствах.