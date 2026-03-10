#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
491.59
572.16
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
491.59
572.16
6.24
События

Казахстанку, пропавшую при загадочных обстоятельствах во Вьетнаме, нашли

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, алматинский аэропорт, международный аэропорт Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2026 12:14 Фото: akorda.kz
Во Вьетнаме нашлась молодая женщина Асем Аубакир, о странной пропаже которой рассказала ее сестра, сообщает Zakon.kz.

Утром 10 марта Рузана Аубакир поделилась хорошей новостью.

"Асему нашли. Меня попросили не говорить сейчас, в каком она состоянии. Благодарю Министерство иностранных дел (МИД), полицию, всех, кто помогал... В данный момент она с консулом Тимуром. По видеозвонку я видела Асем, остальное пока комментировать не могу..." – сказала женщина, которая на тот момент искала возможность вылететь за сестрой.

Редакция обратилась в МИД РК за разъяснениями по ситуации.

27-летняя Асем Аубакир перестала выходить на связь 6 марта в Хошимине. Ее близкие отмечали, что это произошло при странных обстоятельствах.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Стали известны обстоятельства "странного" ДТП в тоннеле в Астане
13:37, 10 марта 2026
Стали известны обстоятельства "странного" ДТП в тоннеле в Астане
27-летняя казахстанка исчезла при загадочных обстоятельствах во Вьетнаме
19:14, 09 марта 2026
27-летняя казахстанка исчезла при загадочных обстоятельствах во Вьетнаме
Загадочно пропавшую молодую женщину нашли мертвой в Семее
18:48, 03 июня 2024
Загадочно пропавшую молодую женщину нашли мертвой в Семее
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Арман Царукян и Мухаммад Мокаев провели битву взглядов перед схваткой (видео)
04:20, 11 марта 2026
Арман Царукян и Мухаммад Мокаев провели битву взглядов перед схваткой (видео)
Александр Зверев пробился в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
03:49, 11 марта 2026
Александр Зверев пробился в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Александр Бублик заявился на "Мастерс" в Монте-Карло
03:18, 11 марта 2026
Александр Бублик заявился на "Мастерс" в Монте-Карло
"Тренчин" без Адырбекова в составе вылетел из Кубка Словакии
02:48, 11 марта 2026
"Тренчин" без Адырбекова в составе вылетел из Кубка Словакии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: