Оскандалились в Астане и улетели: двоим иностранцам запретили въезд в Казахстан

Двое иностранцев справили нужду в центре Астаны, успели покинуть страну, но наказания не избежали, сообщает Zakon.kz.

Видео с нелицеприятным поведением иностранных граждан появилось в соцсетях. Сообщалось, что по ул. Достык, напротив поющего фонтана возле ЖК "Нурсая-2", нетрезвый иностранец справил нужду.

В полиции Астаны отреагировали на инцидент.

"Сотрудниками полиции личности нарушителей установлены. Ими оказались два иностранных гражданина 35 и 49 лет. К моменту их установления они успели покинуть территорию Республики Казахстан. Тем не менее в отношении виновных лиц полицией принят запрет на въезд в Казахстан сроком на пять лет", – прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции.

Министерство внутренних дел проинформировало Министерство иностранных дел для принятия соответствующих мер в отношении этих мужчин.

В полиции подчеркнули, что уважение к общественному порядку и нормам поведения является обязательным для всех, кто находится на территории нашей страны, независимо от гражданства.

Другого иностранца в Астане наказали за некультурное поведение в аэропорту.