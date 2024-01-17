Депутат Мажилиса Парламента Айдос Сарым оценил возможности Казахстана после принятия стратегии ЕС по Центральной Азии, сообщает Zakon.kz. Ниже представлен полный текст, опубликованный депутатом в Telegram.

17 января т.г. Европейский парламент проголосовал за принятие Резолюции: "Стратегия ЕС по Центральной Азии: Новые возможности для укрепления партнерства".

Резолюция является плановым документом Европейского парламента, в рамках которого депутаты провели свою оценку реализации Новой стратегии ЕС по Центральной Азии.

В этих целях законодатели неоднократно посещали Казахстан и другие страны региона. Учитывалось мнение официальных представителей и гражданского сектора Центральной Азии.

В сравнении с аналогичными документами прошедших лет Резолюция ЕП по Центральной Азии 2024 года отличается своей тональностью.

Здесь впервые Центральная Азия рассматривается как регион:

успешно сформировавший свою региональную идентичность – независимые позиции по отдельным вопросам современных международных и региональных отношений; объединивший региональные возможности в торговле, инвестициях, бизнесе и инновациях.

Европейский парламент признает единство глобальных и региональных вызовов и угроз для Европейского союза и Центральной Азии, что создает новые возможности для долгосрочного, структурированного и взаимовыгодного сотрудничества.

В этой связи законодательный орган Европы призывает Европейский союз активизировать взаимодействие с Центральной Азией, учитывая ее "геостратегическую важность", и продвигать стратегические партнерства с центральноазиатскими государствами путем расширения сотрудничества сфере политики и экономики.

Можно только приветствовать призыв европарламентариев относительно необходимости взаимодействия Европейского союза с государствами Центральной Азии.

Вместе с тем, очевидно, что мы расходимся во мнениях по вопросу т.н. "политических преследований" и "политических заключенных".

В законодательстве Казахстана нет ни одного указа, ни одного закона и нормативного документа, согласно которому граждане нашей страны преследовались бы за те или иные политические взгляды. В стране запрещена цензура Конституцией.

Наоборот, реформы укрепили систему защиты прав человека, свободу выражения мысли и собраний. Парламент становится площадкой для активных политических дебатов и выражения полярных мнений по важным для нашего народа вопросам. Последовательно укрепляется принцип верховенства закона – независимость и профессионализм судебной системы.

Главная задача, которая стоит перед Казахстаном сегодня, укрепить культуру верховенства закона. Диктатура закона и порядка должна обеспечить равное применение закона ко всем без исключения. К этому Казахстан стремится и над этим работает ежедневно.

Любое нарушение закона наказуемо. А политические взгляды и идеологические предпочтения людей к закону и правопорядку не имеют никакого отношения. Все перечисленные в резолюции Европейского парламента лица – нарушили закон и несут за это ответственность по решению суда.

Призывы к свержению конституционного строя и насильственной смене власти, подстрекательство и финансирование экстремистской деятельности – одним словом, к подрыву конституционного порядка – строго преследуются в законодательствах стран Запада.

В Соединенных Штатах (Свод законов п.18, § 2383) за такие правонарушения можно получить 10 лет лишения свободы. Аналогичные меры наказания используются и в Европе, в том числе в Германии и Франции.

Двойные стандарты отдельных евродепутатов давно нам известны и, в целом, воспринимаются как часть сложившейся в европейском законодательном органе культуры, над искоренением которой работают правоохранительные органы Европы в рамках известного всем продолжающегося коррупционного скандала в Европарламенте.

Репутация таких законодателей давно запятнана нарушениями финансового и иного характера, в том числе через связи с группами внешнего влияния.

В Казахстане с озабоченностью наблюдают за этим процессом. Надеюсь на объективность правоохранительных органов и судов Европы для восстановления репутации важного законодательного института Европы.