События

Сколько казахстанцев эвакуировали из Ирана и Израиля

Аэропорт, аэропорты, самолет, самолеты , фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2026 12:47 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 12 марта 2026 года, пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД) Казахстана распространила обновленную информацию по эвакуации наших граждан из стран Ближнего Востока, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, при содействии государственных органов и дипломатических представительств РК из Ближневосточного региона на Родину возвращены 9926 казахстанцев.

"Из Ирана через сухопутные пункты пропуска на границе Туркменистана наземным маршрутом были вывезены трое граждан РК. Всего с начала эвакуации из Ирана на родину возвращены 69 граждан Казахстана. Кроме того, 68 граждан РК были эвакуированы из Израиля".Пресс-служба МИД РК

Отмечается, что диппредставительства Казахстана в регионе продолжают координацию действий на местах, поддерживают постоянную связь с соотечественниками и оказывают необходимое содействие гражданам РК.

Обновлено в 13:02

Также информацию об эвакуации казахстанцев предоставили в пресс-службе Комитета гражданской авиации (КГА) Министерства транспорта (МТ) РК. Из нее следует, что из стран Ближнего Востока в Казахстан вывезено более 10 тыс. пассажиров.

"С момента начала эскалации из стран региона в Казахстан выполнен 61 рейс, которыми перевезено 10 033 пассажира. Рейсы выполняются авиакомпаниями Air Astana, Scat, FlyDubai и Air Arabia из городов Дубай, Шарджа, Джидда, Медина и Маскат в Алматы, Астану, Атырау, Актау и Шымкент", – говорится в сообщении КГА.

В комитете подчеркнули, что работа по вывозу граждан РК из стран Ближнего Востока продолжается совместно с заинтересованными госорганами, а также отечественными и иностранными авиакомпаниями.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2026 12:47
Как Казахстан возвращает своих граждан из зоны ближневосточного конфликта

11 марта 2026 года сообщалось о 9517 казахстанцах, эвакуированных из стран Ближнего Востока.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
14:02, 12 марта 2026
10:53, 10 марта 2026
13:24, 11 марта 2026
