Как Казахстан возвращает своих граждан из зоны ближневосточного конфликта

Казахстанцы возвращаются домой из стран Ближнего Востока, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 12:22 Фото: Zakon.kz
Когда в мире вспыхивают конфликты, для дипломатов начинается самая напряженная работа – вернуть людей домой. Именно такую задачу сегодня выполняет Министерство иностранных дел Казахстана, координируя масштабную эвакуацию граждан из стран Ближнего Востока. Подробнее в материале Zakon.kz.

По данным на 10 марта 2026 года, с начала эвакуационной операции уже 8585 казахстанцев вернулись на Родину. Работу ведет Министерство иностранных дел Республики Казахстан совместно с другими компетентными государственными органами.

"Дипломатические представительства Казахстана в регионе продолжают координацию действий на местах и поддерживают постоянную связь с нашими соотечественниками", – сообщили в МИД РК.

Возвращение по воздуху и по земле

Эвакуация проходит сразу по нескольким маршрутам. Основной путь – авиарейсы, однако при необходимости используются и сухопутные коридоры. Казахстанские граждане выезжают через границы Азербайджана, Армении и Туркменистана, откуда далее отправляются домой.

Одним из ярких эпизодов операции стало возвращение людей 5 марта. В этот день в Алматы прибыли два эвакуационных рейса из Шарджи. Всего в Казахстан из ОАЭ на этих самолетах вернулись 312 человек, среди которых 9 младенцев. Для многих пассажиров этот рейс стал долгожданной дорогой к безопасности после тревожных дней ожидания.

Прибывшие в Казахстан пассажиры не скрывали эмоций. Многие признавались, что возвращение домой стало для них настоящим облегчением после напряженных дней ожидания. Люди благодарили государство за поддержку и внимание в непростой ситуации.

"Мы очень благодарны нашему государству за то, что нас не оставили в трудной ситуации. Огромное спасибо президенту и сотрудникам МИДа, которые помогли нам вернуться домой. Для нас это огромная поддержка", – делились прибывшие пассажиры.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 12:22
Еще одна казахстанская авиакомпания отменила рейсы в Дубай

По словам многих эвакуированных, вся операция была выстроена четко и слаженно. Дипломаты находились на постоянной связи с гражданами, консультировали по возникающим вопросам, помогали с оформлением необходимых документов и координировали вылеты. Благодаря такой работе люди чувствовали поддержку и понимали, что их возвращение находится под контролем.

Жительница Астаны Сандиш Ахатова вернулась на Родину 4 марта 2026 года специальным рейсом из Омана, который приземлился в Алматы.

"Из Дубая мы добрались благополучно в Маскат (Оман). Нам прислали уведомление, мы следовали инструкциям. Консул Казахстана сопровождал нас, помогал во всех вопросах. Предоставили место в отеле, в самолете бесплатно, все было очень хорошо организовано. Мы очень благодарны руководству нашей страны. Мы счастливы, что в безопасности и дома", – подчеркнула Сандиш Ахатова.

Также нам удалось связаться с вернувшейся из ОАЭ алматинкой Асией, которая рассказала, как переживала, что не сможет снова увидеть своих детей.

"Никогда раньше я не испытывала такого страха за свою жизнь и такой острой мысли, что могу больше никогда не увидеть свою семью. Я уезжала в командировку, а дети и муж остались в Алматы. В какой-то момент это расстояние показалось бесконечным. К счастью, наш МИД отреагировал очень быстро, и благодаря его работе нам удалось вернуться домой. В такие моменты особенно остро чувствуешь гордость за то, что являешься гражданином Казахстана, для которого судьба и безопасность каждого человека, даже находящегося за тысячи километров от дома, действительно имеют значение", – делится эмоциями алматинка Асия.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 12:22
МИД Казахстана дал рекомендации по странам, в которые сейчас лучше не летать

"Моментально отреагировали": россиянка о дипломатах Казахстана

Российская туристка Радмила Ганиева рассказала, что даже позавидовала оперативности нашего МИДа. По ее словам, она вместе с другими туристами оказалась в сложной ситуации на круизном лайнере, который из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке застрял в Дохе (Катар). Круиз должен был завершиться в Дубае, однако пассажирам сообщили, что морское и воздушное пространство закрыто, поэтому судно не сможет продолжить путь как минимум до 7 марта.

Девушка рассказала, что туристы из разных стран начали обращаться за помощью к своим дипломатам. Особенно ее впечатлила реакция казахстанской стороны.

"Люди из Казахстана связались со своим посольством, и оно моментально отреагировало, в тот же день. Для них прислали целый огромный борт в Саудовскую Аравию, сейчас оформляют визы. Завтра они будут погружаться в индивидуальные автобусы и отправятся в Саудовскую Аравию, откуда полетят бесплатным рейсом домой", – рассказала туристка.

По ее словам, быстро была организована помощь и для граждан Узбекистана, для них создали отдельный координационный чат, где обсуждается возвращение на Родину.

Эвакуация продолжается

По данным на 10 марта 2026 года, на ближайшие дни готовится эвакуация наших граждан:

  • Израиль – 78 граждан,
  • Катар – 350 человек,
  • ОАЭ – 550 человек,
  • Саудовская Аравия – 300 человек.
"Данные могут измениться. Дипломатические представительства Казахстана в регионе продолжают координацию действий на местах и поддерживают постоянную связь с нашими соотечественниками", – пояснили в министерстве.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 12:22
Казахстанцам направлено срочное сообщение из-за эскалации на Ближнем Востоке

Почему начался израильско-иранский конфликт

Корни нынешней напряженности между Израилем и Ираном уходят в десятилетия политического противостояния. В последние месяцы ситуация резко обострилась. Серия взаимных ударов, атаки союзных группировок и военные операции привели к масштабной эскалации. Конфликт затронул сразу несколько стран региона, что усложнило работу авиасообщения и поставило под угрозу безопасность иностранных граждан.

На фоне геополитической турбулентности Казахстан продолжает одну из крупнейших эвакуационных операций последних лет.

"Находящихся в регионе наших граждан вновь призываем принимать повышенные меры личной безопасности, воздерживаться от посещения потенциально опасных районов, выполнять указания местных властей, в том числе незамедлительно направляться в убежища/укрытия при ракетных угрозах, поддерживать связь с загранучреждениями РК, туроператорами и авиаперевозчиками", – резюмирует МИД РК.

Каждый рейс, каждый наземный коридор и каждая установленная связь с гражданами – результат скоординированной работы дипломатов, консулов и спасательных служб. За этими решениями стоят часы переговоров, оперативный обмен информацией и постоянная работа с местными властями и международными партнерами.

Пока в регионе сохраняется напряженность, ключевая задача остается неизменной. Важно сделать все возможное, чтобы каждый казахстанец получил необходимую помощь и смог безопасно вернуться домой.

Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
