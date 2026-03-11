#Референдум-2026
События

9517 казахстанцев возвращены из стран Ближнего Востока

Самолет, самолеты, аэропорт, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 13:24 Фото: unsplash
Обновленную информацию о казахстанцах, эвакуированных из стран Ближнего Востока, 11 марта 2026 года предоставили в пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) РК, сообщает Zakon.kz.

Из нее следует, что:

"При содействии государственных органов и дипломатических представительств Казахстана из Ближневосточного региона в Казахстан возвращены 9517 казахстанцев. В настоящее время продолжается работа по эвакуации граждан из Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Королевства Саудовская Аравия".

Вместе с тем, как отмечается, МИД РК завершает эвакуационные мероприятия из Бахрейна, Израиля, Иордании, Ирана, Кувейта, Ливана и Омана.

"Дипломатические представительства РК в регионе продолжают координацию действий на местах, поддерживают постоянную связь с нашими соотечественниками и оказывают необходимое содействие гражданам", – добавили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 13:24
Есть ли казахстанцы среди погибших и пострадавших на Ближнем Востоке – комментарий МИД

10 марта 2026 года сообщалось о более 8585 эвакуированных казахстанцах.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 13:24
Еще одна казахстанская авиакомпания отменила рейсы в Дубай

О том, как Казахстан возвращает своих граждан из зоны ближневосточного конфликта, можете узнать здесь.

Следите за новостями zakon.kz в:
