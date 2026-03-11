9517 казахстанцев возвращены из стран Ближнего Востока

Обновленную информацию о казахстанцах, эвакуированных из стран Ближнего Востока, 11 марта 2026 года предоставили в пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) РК, сообщает Zakon.kz.

Из нее следует, что:

"При содействии государственных органов и дипломатических представительств Казахстана из Ближневосточного региона в Казахстан возвращены 9517 казахстанцев. В настоящее время продолжается работа по эвакуации граждан из Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Королевства Саудовская Аравия".

Вместе с тем, как отмечается, МИД РК завершает эвакуационные мероприятия из Бахрейна, Израиля, Иордании, Ирана, Кувейта, Ливана и Омана.

"Дипломатические представительства РК в регионе продолжают координацию действий на местах, поддерживают постоянную связь с нашими соотечественниками и оказывают необходимое содействие гражданам", – добавили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

10 марта 2026 года сообщалось о более 8585 эвакуированных казахстанцах.

