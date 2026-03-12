В Минтруда сделали важное заявление по регистрации трудовых договоров работодателями в ЕСУТД

В Казахстане регистрация трудовых договоров в Единой системе учета трудовых договоров (ЕСУТД) продолжается в штатном режиме, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 марта 2026 года заявили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК:

"Работодатели, не успевшие оцифровать трудовые отношения ранее, могут сделать это сейчас: система ЕСУТД работает непрерывно, и автоматизированное наложение штрафов за регистрацию после срока, установленного законодательством, не предусмотрено. Административные меры возможны только по результатам официальной проверки, при этом приоритетом остается профилактика – в случае выявления нарушений первым шагом является предписание об их устранении, а не фискальные санкции".

Отмечается, что работодателям необходимо на постоянной основе обеспечивать своевременное внесение и актуализацию сведений в системе.

"Повышенная активность пользователей 10-11 марта 2026 года, когда объем регистраций вырос до 100 тыс. договоров в сутки, вызвала временную нагрузку на систему. В настоящее время работа портала стабилизирована". Пресс-служба МТСЗН РК

На сегодняшний день, по данным Минтруда, в системе – уже 6,5 млн действующих договоров, что обеспечивает гражданам автоматическое подтверждение стажа и социальных выплат.

"Министерство благодарит бизнес-сообщество за активное участие в процессах цифровизации и напоминает, что для оперативной помощи в регистрации и по вопросам работы HR Enbek можно обратиться в контакт-центр 1414". Пресс-служба МТСЗН РК

21 января 2026 года в Минтруда ответили, требуется ли работодателям регистрировать договоры гражданско-правового характера (ГПХ) на портале Enbek.kz.

Позднее работодателям напомнили о необходимости регистрировать трудовые договоры с сотрудниками и поправки к ним.