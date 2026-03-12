#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
491.68
568.23
6.2
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
491.68
568.23
6.2
События

В Минтруда сделали важное заявление по регистрации трудовых договоров работодателями в ЕСУТД

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровые документы , фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2026 15:14 Фото: freepik
В Казахстане регистрация трудовых договоров в Единой системе учета трудовых договоров (ЕСУТД) продолжается в штатном режиме, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 марта 2026 года заявили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК:

"Работодатели, не успевшие оцифровать трудовые отношения ранее, могут сделать это сейчас: система ЕСУТД работает непрерывно, и автоматизированное наложение штрафов за регистрацию после срока, установленного законодательством, не предусмотрено. Административные меры возможны только по результатам официальной проверки, при этом приоритетом остается профилактика – в случае выявления нарушений первым шагом является предписание об их устранении, а не фискальные санкции".

Отмечается, что работодателям необходимо на постоянной основе обеспечивать своевременное внесение и актуализацию сведений в системе.

"Повышенная активность пользователей 10-11 марта 2026 года, когда объем регистраций вырос до 100 тыс. договоров в сутки, вызвала временную нагрузку на систему. В настоящее время работа портала стабилизирована".Пресс-служба МТСЗН РК

На сегодняшний день, по данным Минтруда, в системе – уже 6,5 млн действующих договоров, что обеспечивает гражданам автоматическое подтверждение стажа и социальных выплат.

"Министерство благодарит бизнес-сообщество за активное участие в процессах цифровизации и напоминает, что для оперативной помощи в регистрации и по вопросам работы HR Enbek можно обратиться в контакт-центр 1414".Пресс-служба МТСЗН РК

21 января 2026 года в Минтруда ответили, требуется ли работодателям регистрировать договоры гражданско-правового характера (ГПХ) на портале Enbek.kz.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2026 15:14
Работодателей будут штрафовать, если те неправомерно заключат договор ГПХ вместо трудового

Позднее работодателям напомнили о необходимости регистрировать трудовые договоры с сотрудниками и поправки к ним.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Работодателям напомнили о необходимости регистрировать трудовые договоры с сотрудниками и поправки к ним
10:12, 23 января 2026
Работодателям напомнили о необходимости регистрировать трудовые договоры с сотрудниками и поправки к ним
В ЕСУТД будут направляться сведения об иностранном работнике
16:05, 25 июня 2024
В ЕСУТД будут направляться сведения об иностранном работнике
Работодателей будут штрафовать, если те неправомерно заключат договор ГПХ вместо трудового
17:30, 11 марта 2026
Работодателей будут штрафовать, если те неправомерно заключат договор ГПХ вместо трудового
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Хоккеист сборной Казахстана ассистом помог победить в европейской лиге
00:10, 13 марта 2026
Хоккеист сборной Казахстана ассистом помог победить в европейской лиге
Елена Рыбакина не сыграет за сборную Казахстана: подробности
23:42, 12 марта 2026
Елена Рыбакина не сыграет за сборную Казахстана: подробности
Вратарь сборной Казахстана не помог своему клубу победить в чемпионате России
23:29, 12 марта 2026
Вратарь сборной Казахстана не помог своему клубу победить в чемпионате России
Назван самый опасный соперник для Хамзата Чимаева в UFC
23:15, 12 марта 2026
Назван самый опасный соперник для Хамзата Чимаева в UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: