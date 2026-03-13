Глава сельхозкооператива "заработала" на субсидиях более 20 млн тенге, но лишилась свободы

В Туркестанской области вынесен приговор председателю сельскохозяйственного производственного кооператива по факту хищения бюджетных средств. Об этом сегодня, 13 марта 2026 года, рассказали в пресс-службе прокуратуры региона, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что факт хищения бюджетных средств в особо крупном размере установлен прокуратурой Арысского района по результатам проверки в агропромышленной сфере.

"В частности, председатель сельскохозяйственного производственного кооператива "Ы" в апреле 2021 года организовала внесение в информационную систему заведомо ложных сведений о якобы аренде кооперативом 2470 голов маточного крупного рогатого скота, а также 120 племенных быков для проведения селекционной работы. Соответственно, на банковский счет кооператива из государственного бюджета были перечислены субсидии в размере 24 700 000 тенге". Пресс-служба прокуратуры Туркестанской области

Однако, как отметили в надзорном органе, фактически селекционные работы проводились лишь по 18 племенным быкам и 450 головам маточного поголовья, в связи с чем сумма незаконно полученных субсидий составила 20 200 000 тенге.

"По данному факту прокуратурой начато досудебное расследование по п. 2 ч. 4 ст. 190 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса РК. Приговором суда от 20 февраля 2026 года председатель сельскохозяйственного производственного кооператива "Ы" признана виновной по указанной статье и ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, а также лишение права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 5 лет". Пресс-служба прокуратуры Туркестанской области

Подчеркивается, что незаконно полученные денежные средства в полном объеме взысканы и возвращены в доход государства.

"Приговор не вступил в законную силу". Пресс-служба прокуратуры Туркестанской области

