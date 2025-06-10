#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
508.5
580.66
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
508.5
580.66
6.44
Общество

Казахстанец лишился не только свободы, но и имущества стоимостью 200 млн тенге: в АФМ назвали причину

Новостройка, новостройки, новые дома, новый дом, жилые комплексы, ЖК, высотные дома, многоэтажные дома , фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 10:15 Фото: Zakon.kz
В Актау вынесен обвинительный приговор по делу о хищении денежных средств дольщиков. Об этом 10 июня 2025 года рассказали в Агентстве РК по финансовому мониторингу, сообщает Zakon.kz.

Департаментом АФМ по Мангистауской области в ходе расследования установлено, что Корниенко Н.Н., действуя без полномочий, выдавал себя за руководителя жилищно-строительного кооператива "СК 2032" и заключил с дольщиками девять договоров на реализацию помещений и квартир в строящемся многоквартирном жилом комплексе "МИЗАМ" в Актау.

"В результате им похищены денежные средства в размере 70 млн тенге и растрачены на личные нужды. С санкции суда наложен арест на его имущество – земельный участок площадью 8 тыс. кв. м стоимостью 200 млн тенге. Приговором суда Корниенко Н.Н. осужден к 5 годам лишения свободы", – говорится в релизе, распространенном во вторник.

Арестованное имущество обращено в счет возмещения гражданских исков потерпевших.

13 мая 2025 года стало известно, что в Актау вынесли приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве многоквартирных жилых домов "Султан", "Аққала" и "Мұрагер". 47 машин и 5 земельных участков стоимостью 1,1 млрд тенге обращено в счет возмещения гражданских исков потерпевших.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
МЧС выявило нарушения почти на каждом втором проверенном объекте
Общество
11:22, Сегодня
МЧС выявило нарушения почти на каждом втором проверенном объекте
В Казахстане в общественных местах нельзя будет ходить с закрытым лицом, но есть исключения
Общество
11:09, Сегодня
В Казахстане в общественных местах нельзя будет ходить с закрытым лицом, но есть исключения
Минтруда предлагает отменить обязательное уведомление работодателей о проверках
Общество
11:03, Сегодня
Минтруда предлагает отменить обязательное уведомление работодателей о проверках
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: