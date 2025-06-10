Казахстанец лишился не только свободы, но и имущества стоимостью 200 млн тенге: в АФМ назвали причину

В Актау вынесен обвинительный приговор по делу о хищении денежных средств дольщиков. Об этом 10 июня 2025 года рассказали в Агентстве РК по финансовому мониторингу, сообщает Zakon.kz.

Департаментом АФМ по Мангистауской области в ходе расследования установлено, что Корниенко Н.Н., действуя без полномочий, выдавал себя за руководителя жилищно-строительного кооператива "СК 2032" и заключил с дольщиками девять договоров на реализацию помещений и квартир в строящемся многоквартирном жилом комплексе "МИЗАМ" в Актау.

"В результате им похищены денежные средства в размере 70 млн тенге и растрачены на личные нужды. С санкции суда наложен арест на его имущество – земельный участок площадью 8 тыс. кв. м стоимостью 200 млн тенге. Приговором суда Корниенко Н.Н. осужден к 5 годам лишения свободы", – говорится в релизе, распространенном во вторник.

Арестованное имущество обращено в счет возмещения гражданских исков потерпевших.

13 мая 2025 года стало известно, что в Актау вынесли приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве многоквартирных жилых домов "Султан", "Аққала" и "Мұрагер". 47 машин и 5 земельных участков стоимостью 1,1 млрд тенге обращено в счет возмещения гражданских исков потерпевших.