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Законодательство РК

Токаев назначил замглавы МВД

Токаев назначил замглавы МВД Фото: gov.kz
16 ноября 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев назначил Айдоса Рысбаева заместителем министра внутренних дел, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликован на Акорде.

"Распоряжением главы государства Рысбаев Айдос Какашаулы назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан", – сказано в сообщении.

Айдос Какашаулы Рысбаев родился 11 марта 1974 года в селе Коргалжын Коргалжынского района Акмолинской области.

Окончил в 1996 году Акмолинский университет, в 2005 году Карагандинский юридический институт МВД РК им. Б.С.Бейсенова. Специальность по образованию: юрист.

Карьера

  • с ноября 1996 года по октябрь 1997 года – служба в рядах вооруженных сил;
  • с 09.04.1998 г. – инспектор отделения по делам несовершеннолетних Восточного отдела полиции УВД г.Акмола;
  • с 29.09.2001 г. – оперуполномоченный отдела уголовного розыска УВД района "Алматы" УВД Астаны;
  • c 13.03.2003 г. – оперуполномоченный отделения по раскрытию грабежей и разбоев УВД района Алматы ГУВД г. Астана;
  • с 07.08.2003 – старший оперуполномоченный отдела криминальной полиции УВД района Алматы ГУВД г.Астана;
  • с 30.06.2005 г. – начальник отделения по раскрытию имущественных преступлений отдела криминальной полиции УВД района "Алматы" ДВД г. Астана;
  • с 24.07.2008 г. – заместитель начальника отдела криминальной полиции РУВД "Алматы" ДВД г. Астана;
  • с 01.11.2010 г. – начальник отдела по расследованию УВД района "Алматы" ДВД; г.Астана;
  • с 26.01.2012 г. – заместитель начальника Управления по расследованию Департамента внутренних дел г.Астана;
  • с 04.09.2014 г. – заместитель начальника Управления криминальной полиции ДВД Астаны;
  • с 13.01.2016 г. – начальник Управления полиции района "Сарыарка" Департамента полиции города Астана;
  • с 06.2019 – 05.2022 г. – заместитель начальника Департамента полиции города Нур-Султан.

С 5 мая 2022 года возглавлял департамент криминальной полиции МВД РК.

15 ноября 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев провел консультации с руководителями правоохранительных органов. Президент заявил, что закон должен быть един для всех.

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